Frente Amplio propone que la «familia elegida» pueda tener permisos retribuidos

La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, durante un acto de precampaña. Javier Fernández | EUROPAPRESS

Frente Amplio propuso ayer en un mitin en Zaragoza que la «familia elegida», como amigos y vecinos cercanos, puedan tener permisos retribuidos por cuidados en casos de enfermedad, hospitalización, dependencia o crianza de menores. La formación propone incorporar a la Ley de Familias el principio de libre designación de vínculos afectivos y de cuidados, tal y como desveló en un vídeo en sus redes sociales la candidata Ada Colau. «¿Cuántas veces has sentido que tu amiga es tu familia? Cada vez pasa más que a lo mejor para cuidarte cuando estás enferma o en caso de hospitalización, para cuidar a los niños. Cada vez pasa más que, sobre todo mujeres, personas migrantes que no tienen aquí su red familiar o personas LGTBI, pero en general cualquier persona de toda la población, nos pasa que para cuidarnos en el día a día tiramos de una amiga, tiramos de una vecina, entonces lo que planteamos es que esta realidad tenga reconocimiento legal», detalló. La medida busca que la norma reconozca «algo tan básico» como el derecho de cada persona a elegir quién le va a cuidar. La formación recordó que actualmente los permisos retribuidos solo existen para vínculos familiares, como enfermedad, hospitalización, fallecimiento, cuidados por dependencia, acompañamiento y crianza de menores.

Sin embargo, el objetivo de Frente Amplio es reconocer las necesidades de cuidado de familiares y personas dependientes mediante permisos retribuidos suficientes y una mayor protección laboral para quienes asuman estas responsabilidades, sin que sea necesario mantener vínculos de parentesco o convivencia. El reconocimiento de estas redes de cuidados sería voluntario y no supondría la imposición automática de obligaciones.

Leer más: El PSOE y Frente Amplio pugnan por el reconocimiento legal de los cuidadores no familiares

El partido también puso sobre la mesa una batería de propuestas para autónomos y pequeñas y medianas empresas, como una tarifa plana ilimitada de 80 euros para trabajadores por cuenta propia que cobren menos del salario mínimo interprofesional (SMI). En la actualidad, la tarifa plana de 80 euros está limitada a dos años para los autónomos que acaban de empezar, y ahora se propone ajustarla a los ingresos.