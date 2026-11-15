Feijoo se pasa a las recomendaciones de «Spoti»: El PP comparte un audiolibro de su programa electoral

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, durante la presentación del programa electoral de su partido. EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

Tras convertirse en un superhéroe de anime que salva a España de la mentira del villano Sánchez, de farmear aura e incluso cambiar su foto de perfil en redes sociales emulando a Kobe Bryant, el presidente de los populares, Alberto Nuñez Feijoo, se ha hecho un guiño a sí mismo en su cuenta de X haciendo una recomendación de «Spoti». Todo ello en alusión a su comentado discurso en un mitin hace unos días en el que citó esta plataforma musical o TikTok. «Este fin de semana yo también os hago una recomendación en Spoti. No es una lista de canciones para distraer de los problemas de España, sino un programa para resolverlos», detalló sobre Reconstrucción Nacional, un audiolibro de casi tres horas de duración en el que detalla las propuestas de su partido de cara a los comicios generales del 29N.

En el audio se pueden conocer detalles de las principales estrategias del PP como: «reducir la estructura del Gobierno, revisar contratos y gastos públicos, mejorar los servicios, reformar las instituciones, combatir la corrupción, defender la igualdad entre comunidades autónomas y la unidad nacional, mejorar la economía, facilitar el empleo, apoyar a empresas y autónomos o dar oportunidades a los jóvenes». El candidato a presidir el Gobierno de España, manifestó recientemente que si gobierna situará las políticas de vivienda «en una Vicepresidencia» porque «es el principal problema de España» y prometió el impulso de la construcción «de un millón» de hogares desde La Moncloa.

Esta estrategia electoral en línea con las nuevas tecnologías y los guiños a los jóvenes también es la que sigue el líder socialista Pedro Sánchez, quien ayer lució orgulloso en un mitin una pancarta en la que podía leerse: «La Peter lo peta», en referencia al mote con el que la humorista Candela Peña se refirió a él en el programa La Resistencia tras su entrevista con Broncano. Una aparición televisiva en el que la cómica le llamó «Pedra» y le preguntó en lenguaje coloquial por qué quiere seguir en el poder.

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El presidente del gobierno también se ríe de sí mismo y lo utiliza en su favor, ya que el apelativo mayoritario en internet hacia él, «perro Sanxe» lo ha lucido en chapas en apariciones políticas e incluso entregó el muñeco de un perro como obsequio a Broncano en su entrevista. En su caso, ha asistido a formatos de entrevistas inusuales en políticos como la conversación con el youtuber Jordi Wild o el pódcast de comedia Keep It Cutre, conducido por Ángela Henche y Albanta San Román. Este domingo 15 de noviembre estará también en Fuera de control en La Séptima, para ser entrevistado por Alba Carrillo y Marta Mázquez a partir de las 17.00 horas.