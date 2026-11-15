Feijoo altera su agenda para ir este martes a Guipúzcoa tras el intento de agresión a Jon Echeverría en Hernani

Feijoo, durante un mitin este fin de semana en Santander. Pedro Puente | EFE

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha decidido modificar su agenda de campaña para desplazarse este martes a Guipúzcoa y arropar a Jon Echeverría, candidato del PP al Congreso por esta circunscripción, después del intento de agresión sufrida este sábado durante un acto de campaña en Hernani. El presidente de los populares ha aprovechado este domingo un mitin en Santander para cargar contra el PSOE y EH Bildu por lo sucedido y advertir de que su partido no renunciará a hacer campaña en el País Vasco.

El presidente de los populares ha aprovechado este domingo un mitin en Santander para cargar contra el PSOE y EH Bildu por lo sucedido y advertir de que su partido no renunciará a hacer campaña en el País Vasco. «Pedro Sánchez, dígale a sus socios que no violenten la campaña, que no peguen patadas y puñetazos. Queremos libertad», ha proclamado el jefe de la oposición durante su intervención. El líder popular también ha lanzado un mensaje a quienes protagonizaron los incidentes: «Y a los violentos, ¿de qué vais? La calle no es vuestra, es de todos los españoles; no vais a expulsar de ella a nadie».



Feijoo ha prometido que su caravana electoral hará una parada en Guipúzcoa para acompañar a Echeverría y desarrollar actividad de campaña. «En Hernani, una caterva de proetarras nos ha agredido a base de petardos, huevazos y pedradas. Esta violencia sufrimos por ser del PP en el País Vasco», denunció el propio candidato este sábado en un mensaje publicado en redes sociales. Los representantes populares habían acudido al municipio para instalar una mesa informativa cuando se produjeron los incidentes.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del sábado, cuando Echeverría y otros miembros del PP acudieron a Hernani para. Según denunció el candidato, un grupo de personas les recibió con lanzamiento de petardos, huevos y piedras, lo que obligó a suspender la actividad. La Ertzaintza tuvo que escoltar a los representantes populares para garantizar su seguridad. Tras el incidente, el PP vasco anunció la suspensión de su ruta electoral por Gipúzcoa al considerar que no se daban las «condiciones democráticas suficientes» para desarrollar la campaña con garantías. La formación aseguró, no obstante, que mantendría sus actividades en aquellos municipios en los que estuviera garantizada la seguridad.