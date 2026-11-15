Diario de campaña: Ada de los impuestos

Ada Colau este viernes en Barcelona antes de ofrecer declaraciones a los medios. David Zorrakino | EUROPAPRESS

Antes de Maricarmen ya Ada estaba ahí. Ada Colau siempre está. Es como el chicle que se te pega sin querer al zapato y no hay manera de quitártelo del todo. Dicen que ha empezado la campaña un poco floja. Pero son habladurías de sus enemigos: la derecha y el PSOE. Además sustituir a Yolanda Díaz es tarea difícil. Fashionaria solo hay una. Ada, que no terminó la carrera de Filosofía, compite contra todos. Contra los zurdos socialistas y los rojos de Podemos. Contra las secesionistas. No hay descanso para ella.

Así ha sido toda su vida. Un sin parar. Ada Colau fue el bebé en el bautizo de las plataformas sociales. La niña en la comunión de la lucha contra las hipotecas abusivas. La novia en la alcaldía de Barcelona, donde fue alcaldesa de la mano de los comunes hasta que las urnas le señalaron la puerta. Pero hay políticas que nunca quieren irse. En eso comparte ADN con Pedro Sánchez. Y no para de decir que ella levantó la voz por la vivienda antes que Maricarmen. Parece que quiera robarle a la mujer del desahucio ser la muerta en el entierro. Es insaciable. Le gustan las fotos y los micrófonos más que a una niña las golosinas.

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Da igual que haya llegado de rebote al puesto de candidata por la espantada de Gabriel Rufián, que ahora hace campaña por Junqueras y ERC y por Podemos e Irene Montero, de su manito. Muy coherente. Ada Colau está en todas partes. Por supuesto, en la flotilla de Gaza. No hay causa en la que ella no figure en primera fila, nunca entre el pelotón, ella siempre reina de los flashes. No para de hablar en campaña de lo sexis que son los impuestos, pero solo para las rentas altas. Se ha dirigido a la señora, a la marquesa, a Cayetana y a sus amigos pijos para advertirles que los van a freír a impuestos. Los ansiolíticos de las encuestas dicen que el Frente Amplio será Frente Estrecho como Izquierda Unida fue Izquierda Hundida. O como Sumar terminó en Restar gracias a la vicepresidenta Fashionaria Díaz. Y es que Pedro Sánchez juega un papel doble con lo de Colau. Despues de su idilio con Yolanda, los necesita, pero a la vez quiere sus votos.

Por un lado, hincha el globo. Y, por otro, lo pincha con un alfiler oculto para salvar sus números. Colau le importa un bledo. Ella sigue adelante como Ada madrina de los derechos humanos y sociales, como si ella los hubiese inventado y les hubiese puesto nombre a todos. Solo Colau representa el bien. Pero al gobernar se cargó una ciudad como Barcelona. Cuando le hicieron firmar un póster del Fary y vio de quién era solo le salió un perruno guau.

Sujeta mejor las pancartas de lo que habla. Sus argumentos son gritos de manifestación. No le pidan más. Lo increíble es que, aunque se la pegue en las urnas, Ada Colau resucitará en algún lugar con moqueta, en alguna primera fila. Necesita la popularidad para sobrevivir. Es una adicta al protagonismo, al ego como eco de sí misma.