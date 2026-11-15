Canarias pulveriza un récord histórico con 1.488 migrantes rescatados en un solo día

Uno de los cayucos interceptados en la isla del Hierro. GELMERT FINOL | EFE

Un total de 1.488 migrantes llegaron este sábado a las Islas Canarias. Se trata de la cifra más alta registrada en una sola jornada en los 32 años de historia de la ruta canaria. Los migrantes viajaban en 14 embarcaciones y fueron rescatados por los servicios de salvamento marítimo. Este récord se enmarca en un aumento de las llegadas desde países de África Occidental al archipiélago español, una tendencia observada desde octubre.

El récord anterior en un solo día fue de 1.461 personas rescatadas en aguas cercanas a las Islas Canarias el 7 de noviembre del 2020, señalaron este domingo los servicios de salvamento marítimo. Aunque el número de migrantes que han llegado este año es inferior al registrado en el mismo periodo del año anterior, el fuerte incremento del mes pasado ha ejercido una presión adicional sobre los servicios de acogida y emergencia en algunas de las Islas Canarias, especialmente en las de menor tamaño y menor densidad de población.

Las autoridades informaron que una de las embarcaciones que llegó el sábado transportaba a 240 personas, entre ellas 12 mujeres y 36 menores. Los migrantes rescatados fueron trasladados a El Hierro, una de las islas más pequeñas del archipiélago. La mayoría de ellos procedían de Senegal, Gambia y Guinea-Conakri. Doce embarcaciones llegaron a El Hierro, mientras que una arribó a Gran Canaria y otra a Tenerife.

Mortífera travesía

La ruta atlántica desde África Occidental hasta las Islas Canarias es una de las travesías migratorias más mortíferas del mundo. Cada año, miles de migrantes emprenden este viaje en embarcaciones sobrecargadas, tratando de alcanzar territorio español a pesar de enfrentarse a mares agitados, fuertes corrientes y largas distancias.

El flujo de llegadas suele intensificarse durante los meses de otoño, cuando las condiciones del mar a lo largo de la ruta son, por lo general, más tranquilas y favorables para la travesía. Según datos gubernamentales, el número de migrantes que llegaron a las Islas Canarias entre enero y el 31 de octubre registró un descenso del 5,5 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.