Abascal advierte a Sánchez de que el resultado de las urnas «se aceptará si no hay trampas»

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, durante un mitin de Vox, en L'Auditori de Cornellà. Lorena Sopêna | EUROPAPRESS

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este domingo al presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, de que el resultado de las elecciones del próximo 29 de noviembre «se aceptará si no hay trampas». Abascal ha hecho esta advertencia a Sánchez en el Auditorio de Cornellà de Llobregat (Barcelona), al que no han podido acceder decenas de personas por falta de aforo y a las que se ha dirigido minutos antes mientras se oían de fondo gritos de «fuera fascistas de nuestro barrios» en boca de medio centenar de manifestantes. El candidato de Vox ha aludido al mitin de ayer del PSOE que, según ha dicho, parecía uno de su partido por la cantidad de banderas de España que había, y ha coincidido con Sánchez en que es la bandera de todos, también la del presidente del Gobierno. «Pero Pedro no la merece, hoy solo tiene derecho a coger la bandera de Marruecos, la de Bildu y la estelada», ha recalcado, porque son «las de aquellos a los que sirve»: «La de los golpistas que le han dado la investidura, la de los terroristas y criminales que le han puesto ahí y la de la nación extranjera a la que sirve».

Abascal ha cuestionado además el impuesto a los ricos anunciado por Sánchez: «Que no nos diga que combate a los ricos. Ha combatido a las clases medias, a las personas más humildes y a las pymes. Eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez exactamente. En todo caso, está con los poderosos». Y le ha instado a sentarse con los del Ibex «uno a uno», mirarles a la cara y decirles: «tú has ganado más desde que estoy yo en el poder».

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Le ha recriminado así que no se haya preocupado de los problemas materiales y reales de los ciudadanos, «no de esos de los que habla (Gabriel) Rufián cuando sale en un mitin disfrazado hablando de Companys». Ni tampoco a los que se refiere Pablo Bustinduy, «el energúmeno ese que es ministro y que insultaba a nuestro compañero (José María) Figaredo el otro día en la televisión», ha subrayado. «¿De qué están hablando», ha preguntado el líder de Vox, quien ha denunciado la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos. No obstante, ha precisado que le parece bien que las grandes empresas tengan beneficios, pero ha incidido en que lo que le importa de verdad es que «la gente pueda llegar a final de mes, acceder a una vivienda, mantener a su familia y pagar la educación de sus hijos».

Y ha abogado por dejar «fuera las zancadillas y los palos en las ruedas del Estado y del Gobierno a los que producen, a los que trabajan, a los que se levantan todos los días para sacar adelante a sus familias». Al comienzo de su intervención, el líder de Vox ha agradecido a los militantes de Cataluña su fidelidad, un agradecimiento que ha hecho extensivo a los del País Vasco, porque, según ha señalado, no es fácil ser de su partido en estos territorios.

Figaredo insiste en que Vox y BNG pelean un escaño por A Coruña

El portavoz nacional de Economía, Energía y Desregulación de Vox, José María Figaredo, ha visitado A Coruña este domingo y fue recibido por algo más de una veintena de afines y sin protestas. Desde la Praza de María Pita insistió en que su partido se disputa el último escaño por la provincia con el BNG, formación a la que ha acusado de «organizar movilizaciones violentas» para «atemorizar» a los votantes. Las anteriores visitas a la ciudad de responsables de Vox, como Santiago Abascal o Jorge Buxadé, estuvieron marcadas por movilizaciones de colectivos antifascistas, que en el caso de Abascal se saldaron con cargas policiales y disturbios. Ante la ausencia de ellas, Figaredo ha bromeado: «Siendo hoy domingo, es posible que los violentos estén durmiendo».

Ha acudido a la provincia, donde la formación está centrando sus esfuerzos electorales en Galicia, para mantener reuniones con gente del mar en Cee y Fisterra y «entender» los problemas del sector. Considera que este ámbito está «traicionado por quienes están gobernando en España desde hace 40 años», refiriéndose a la práctica totalidad de los gobiernos democráticos. Entre los problemas a los que cree que se enfrenta, ha citado la regulación de la eólica marina, la entrada de producto importado y cuotas «abusivas» marcadas por Bruselas. Todo ello, ha opinado, está «matando» al sector. «Y todo eso Vox pretende cambiarlo», ha prometido. A continuación, ha asegurado que el último escaño por A Coruña está en disputa con el BNG y ha recalcado: «Quien tenga dudas debe saberlo». De este modo, ha contrapuesto a su cabeza de lista, Manuel Fuentes, «dispuesto a luchar por el campo y el mar» --en sus palabras--, «frente a a los que llevan 40 años sin hacer absolutamente nada».

Preguntado por la prensa por la ausencia de protestas y su valoración de la campaña en Galicia, ha culpabilizado al BNG de las movilizaciones y lo ha acusado de estar luchando «por todos sus medios» por que Vox no entre en el Congreso por A Coruña. Cabe recordar que, hasta ahora, este partido nunca ha obtenido representación en la comunidad autónoma. «El BNG está haciendo todos los esfuerzos que pueden para organizar movilizaciones violentas, para atemorizar a quienes puedan decidir su voto libremente, para atemorizar a todas aquellas personas que puedan querer colaborar en la campaña y meter miedo, como digo, para que la gente no apoye a Vox», ha criticado.