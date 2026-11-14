El PSOE cancela el acto de campaña de Sánchez con Lula por una afonía del líder brasileño

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (d), y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), saludan durante la segunda y última jornada del Global Progressive Mobilisation en Barcelona. Kike Rincón | EUROPAPRESS

El PSOE ha decidido este sábado cancelar el acto de campaña electoral previsto para el lunes en Madrid que iba a consistir en un diálogo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por una afonía de este, aunque se mantiene el encuentro entre ambos en la Moncloa.

Fuentes de la ejecutiva socialista han informado a Efe de que no será posible realizar el acto electoral, una conversación pública entre Sánchez y Lula en una sede de la UGT.

Fuentes de Moncloa, por su parte, han indicado que sigue en la agenda del lunes la visita institucional del recientemente reelegido como presidente brasileño al jefe del Gobierno español y candidato socialista a la reelección.

Se trata de la primera visita de Lula a España desde que ganó las elecciones presidenciales brasileñas el pasado 25 de octubre frente a Flávio Bolsonaro. Hará escala en Madrid en su viaje de regreso tras participar en la conferencia del clima COP31, celebrada en Antalya (Turquía), y en la cumbre de la Asean, en Manila (Filipinas).

En la reunión bilateral prevista en el Palacio de la Moncloa, ambos mandatarios abordarán las relaciones entre los dos países y la coordinación de iniciativas globales como Democracia Siempre o la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza.

La visita se produce poco después de la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid, a la que Lula no acudió por el cansancio que le había producido la campaña electoral en su país. Sánchez, por su parte, ha utilizado el caso de Brasil en sus mítines de precampaña para alentar una victoria de los socialistas, a pesar de que las encuestas vaticinan un resultado negativo.

El problema vocal del presidente brasileño ya condicionaba su gira internacional. Según ha publicado el diario brasileño Folha de S.Paulo, Lula podía hablar este sábado, pero no se encontraba en condiciones de afrontar intervenciones públicas prolongadas. Este medio recoge que ya canceló sus declaraciones durante su visita oficial a Filipinas, donde no pronunció discursos tras sus reuniones y difundió comunicados escritos.