El PP cancela su gira de campaña por Guipúzcoa tras el ataque con «petardos, huevos y piedras» en Hernani

El vicesecretario de coordinación autonómica y local y análisis electoral del PP, Elías Bendodo (i), junto al presidente de los populares vascos, Javier de Andrés (d), y el cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa, Jon Echeverría (c), durante un acto celebrado el pasado mes de octubre en San Sebastián. Juan Herrero / EFE | EFE

La dirección del PP en el País Vasco ha tomado la decisión de cancelar la gira electoral que tenía prevista por Guipúzcoa tras los incidentes registrados esta sábado en Hernani, que han impedido la celebración del acto programado en la localidad de Buruntzaldea. El cabeza de lista al Congreso por el territorio, Jon Echeverría, había denunciado previamente a través de sus redes sociales haber sufrido una agresión junto a su equipo por parte de un grupo de personas.

«Hoy en Hernani una caterva de proetarras nos ha agredido a base de petardos, huevazos y pedradas», ha señalado a media mañana Echeverría en una publicación en la red social X, acompañada de dos vídeos de los altercados. En ese primer mensaje, el candidato denunciaba la violencia que sufre su formación en Euskadi, exigía a la Ertzaintza que garantizase su seguridad y aseguraba que mantendrían su agenda mañana en Zumarraga.

Sin embargo, horas después de los incidentes, la dirección del PP vasco ha emitido un comunicado oficial anunciando la suspensión de su caravana electoral por los municipios de Guipúzcoa. A la vista de lo ocurrido en Hernani, el partido concluye que «no se dan las condiciones democráticas suficientes para poder realizar una campaña presentando el proyecto del Partido Popular».

Los populares justifican esta drástica medida tanto por la «actuación antidemocrática de quienes han acudido a coaccionar e intimidar a los candidatos» como por lo que califican de una «demostrada imposibilidad de la Ertzaintza de garantizar la seguridad de las actividades de campaña». A partir de ahora, según puntualiza la nota, el PP limitará sus actos electorales únicamente a aquellos lugares en los que entienda que existen unas «condiciones de seguridad mínimas para poder ejercer su derecho democrático».