Podemos denuncia ataques contra sus sedes en San Sebastián y Errenteria, donde han tachado la cara de Irene Montero

PODEMOS EUSKADI | EUROPAPRESS

Podemos Euskadi ha denunciado que, desde que se convocaron las elecciones generales, está sufriendo «ataques constantes» en redes sociales, y también contra las sedes. Así, ha relatado que hace unos días tiraron huevos contra la sede de San Sebastián, y este sábado por la mañana han amanecido con pintadas en el local de Errenteria, donde han tachado la cara de la candidata a presidenta del Gobierno, Irene Montero, y pintado la palabra 'asko'.

Igualmente, ha indicado que los carteles electorales de Podemos están siendo objeto de ataques desde la misma noche del inicio de la campaña. «En algunos casos los arrancan, otros los rasgan y, también en el caso de Errenteria, han tachado el rostro de Irene Montero con la palabra 'Nazi'», ha denunciado.

Podemos Euskadi ha asegurado que «los verdaderos nazis son justamente quienes nos están atacando, quienes no aceptan la pluralidad de voces en la izquierda». «Somos plenamente conscientes de que nos quieren calladas. Nos vetan en los medios y también nos quieren fuera de las calles. Pero somos antifascistas, y nacimos para luchar por la justicia social, sin miedo, haciendo frente a quien haga falta, en las instituciones y fuera de ellas», han manifestado