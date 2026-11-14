«La Peter lo peta»: El apodo viral nacido en «La Revuelta» que Sánchez introduce en campaña

Pedro Sánchez durante su mitin en Palma de Mallorca este sábado. FRANCISCO UBILLA | REUTERS

Pedro Sánchez se ha dado este sábado un baño de masas en Palma de Mallorca, en un acto junto a la cabeza de lista por Baleares, Francina Armengol, al que han asistido más de 5.000 personas. La recién empezada campaña -este viernes tuvo lugar el primer gran debate electoral entre Bustinduy, Cuerpo, Bravo y Figaredo- está marcada por el guiño a las redes sociales y las nuevas tecnologías, y tras las estrategias del PP con Feijoo farmeando aura o convertido en superhéroe de anime, el presidente del gobierno ha tirado de humor e hizo un guiño al programa La Revuelta y a la humorista Candela Peña luciendo un cartel con el apodo que ella le puso en televisión hace unos días: «La Peter lo peta», acompañado de una imagen animada del rostro del socialista. Su exhibición orgullosa del cartel se ha viralizado rápidamente en internet, haciendo alusión al televisivo momento entre la cómica y el político tras su entrevista con David Broncano en la que ella se refirió a él como «la Pedra», antes de dirigirle la pregunta «marica, ¿por qué quieres seguir?», provocando las risas en Sánchez y el público presente. En ese encuentro, ella también bromeó con el atuendo desenfadado de Sánchez para la ocasión, dejando caer que para este tipo de citas menos institucionales su look de confianza es el vaquero.

Al margen de exhibir el cartel al final del mitin para sorpresa de los presentes, Sánchez hizo un llamamiento a sus seguidores a grabarse las cifras 75 y 176, en referencia al 75 % de participación necesario en las elecciones generales del 29N para que los socialistas logren 176 escaños y una mayoría absoluta progresista. «Sudemos la camiseta hasta el último minuto, la última papeleta en el último colegio electoral. ¡A votar, a ganar y a gobernar cuatro años más!», expresó.

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También tuvo palabras para el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, de quien dijo que «suspende en inglés, en química y en economía». Además, se mostró convencido del buen devenir de la izquierda en las urnas dentro de 15 días: «Espero que el póximo 29N apruebe en educación para la ciudadanía aceptando el resultado electoral. Porque el PSOE va a ganar las elecciones y va a gobernar cuatro años más», sentenció.

Asimismo, Sánchez está echando el resto en esta campaña con el lema «la fuerza de la gente» en la que incluso su mujer, Begoña Gómez, se ha subido al atril para pedir el voto y apoyar a su marido en un momento tan decisivo. Por su parte, el presidente del gobierno está acudiendo a formatos de entrevistas de todo tipo, ya que recientemente se sentó en la mesa del youtuber Jordi Wild o mantuvo una charla en el pódcast de comedia Keep It Cutre, conducido por Ángela Henche y Albanta San Román. Este domingo 15 de noviembre estará en Fuera de control en La Séptima, para ser entrevistado por Alba Carrillo y Marta Mázquez a partir de las 17.00 horas.