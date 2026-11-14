La motosierra de Ayuso

Ayuso, en el XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Mariscal | EFE

«Sánchez compró la televisión pública para verme y Begoña se ha puesto tan celosa que la ha sacado en un mitin». Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

No es la primera vez que Díaz Ayuso coquetea con la posibilidad de que Sánchez esté enamorado/obsesionado con ella. Animó la campaña diciendo que «Sánchez, preso de sus obsesiones, había comprado la televisión pública para verme todo el tiempo. Yo creo que Begoña se había llegado a poner tan celosa que la ha sacado en un mitin». No se quedó ahí. Su estilo es más motosierra de Milei y fue con todo sobre Begoña: «Ahora podrá dar clases de gestión de saunas con final feliz». Ya tenemos el nivel de la embarrada campaña: dinamita pura. Cada vez que habla Ayuso sube el pan y Feijoo tiembla. No es su estilo. Ya tiene a Cayetana Álvarez de Toledo para aproximarse a los más radicales.

No necesita otro electrón libre en Madrid para hacer el trabajo sucio. Pero a Ayuso opositando a muñeca diabólica no la para nadie. Dará más días de gloria en estas dos semanas. Abrirá telediarios. Lo que sí es cierto es que muchas veces del amor al odio hay un paso. Y Ayuso y Sánchez son clones. No creo que el hombre profundamente enamorado de Begoña y con una vida sexual sana y activa con ella beba los vientos por Ayuso. Pero estoy convencido de que la tensión que hay entre ambos va más allá de diferencias ideológicas y de bofetadas dialécticas. Sánchez es un madrileño de libro, no de los de aluvión. Castizo hasta la médula. Y ella es exactamente igual. Dos chulapones de mantón de Manila. Creen que Madrid DF es el ombligo del mundo.

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Se levantan mirándose en el espejo del cuento para que les diga que son los más estupendos. Su autoestima es espectacular. Consideran que fuera de Madrid solo hay provincias y provincianos, por mucho que Sánchez hable de la España diversa, esa que solo le interesa para vampirizar sus votos. Ayuso y Sánchez se tienen un cariño envenenado que no es normal. Les encaja la canción: «¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chinés? A lucirme y a ver la verbena, y a meterme en la cama después. ¿Y por qué no has venido conmigo cuando tanto te lo supliqué? Porque voy a gastarme en botica lo que me has hecho tú padecer. ¿Y quién es ese chico tan guapo con quien luego la vais a correr?

Un sujeto que tiene vergüenza, pundonor y lo que hay que tener. ¿Y si a mí no me diera la gana de que fueras del brazo con él? Pues me iría con él de verbena y a los toros de Carabanchel». Ayuso pierde el tiempo en su lucha frontal con Sánchez. Los fieles de Vox nunca votarán la marca blanca del PP por muy borde que se ponga con Begoña y su marido. En el PSOE piensan que Ayuso es como Milei: cuanto más ladren, más cabalgan ellos.