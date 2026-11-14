Juan Bravo (PP) defiende un plan estratégico para Melilla a 10 años

El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, declara ante medios junto al presidente y alcalde-presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda Ortiz, en Melilla. Giner | EFE

El vicesecretario nacional de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha defendido este sábado en Melilla la necesidad de poner en marcha un plan estratégico para la ciudad con un horizonte de diez años que permita atender sus principales necesidades y ofrecer seguridad tanto a los ciudadanos como a los inversores privados. Durante su intervención, Bravo ha subrayado que «cuando se defiende Melilla, cuando se defiende Ceuta, se está defendiendo España», y ha asegurado que cualquier inversión o propuesta política debe tener como objetivo prioritario mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. El dirigente popular, que ha reconocido mantener un vínculo personal con Melilla porque su madre vivió en la ciudad, ha centrado buena parte de su discurso en las propuestas económicas de su partido. Entre ellas, ha destacado la construcción de más viviendas para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y de colectivos esenciales como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los médicos y el personal sanitario. Bravo también ha defendido una bajada de impuestos y la eliminación de trabas para facilitar el desarrollo de la actividad económica, con especial atención a los trabajadores autónomos.

En este sentido, ha reclamado que España aplique las mismas condiciones que otros países europeos en materia de franquicia del IVA hasta los 85.000 euros, una medida que, según ha señalado, permitiría mejorar las condiciones de casi tres millones y medio de autónomos. «No pedimos nada distinto, pero estamos pagando dinero diariamente de sanción por no aplicarlo y, sin embargo, no le estamos dando a nuestros autónomos esas posibilidades», ha manifestado.

El responsable económico del PP ha insistido en que Melilla necesita algo más que medidas de apoyo puntuales. Por ello, ha explicado que su partido trabaja, junto al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, y el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijoo, en la elaboración de un documento que recoja las necesidades y proyectos estratégicos de Melilla. Según Bravo, el objetivo es presentar un plan que establezca los compromisos del Partido Popular para la próxima década, con actuaciones a corto, medio y largo plazo, y que permita coordinar las inversiones públicas con los proyectos que ya está impulsando la iniciativa privada.

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«Nosotros queremos un proyecto, y el presidente así lo ha pedido, un proyecto para que ustedes sepan lo que va a hacer el Partido Popular y la respuesta que va a tener el presidente Imbroda con todo su equipo para los próximos 10 años», ha señalado. En su intervención, Bravo ha considerado que los acontecimientos de los últimos meses han puesto de manifiesto la importancia estratégica de Melilla y Ceuta y ha reclamado para ambas ciudades un plan específico por parte del Gobierno central. El dirigente popular también ha cargado contra la gestión de los últimos ocho años, que ha calificado de «parálisis» y «confrontación», y ha acusado al Ejecutivo central de haber castigado a Melilla por estar gobernada por el Partido Popular.

«Ha sido de parálisis, de confrontación, de poco cariño y, como el presidente Imbroda, si me lo permiten, de castigo a Melilla por ser del PP», ha afirmado. Finalmente, Bravo ha apelado a la necesidad de recuperar los puentes de diálogo y cooperación para impulsar un proyecto de país que atienda las necesidades de todos los territorios. Asimismo, ha expresado su confianza en que, si los melillenses respaldan al Partido Popular, se pueda producir el cambio que, a su juicio, necesita la ciudad. El vicesecretario nacional de Economía ha concluido reiterando el compromiso de su formación con Melilla y asegurando que los proyectos planteados deberán traducirse en resultados concretos para la ciudadanía durante la próxima década.