Feijoo se lanza a por el voto joven y su equipo le convierte en un superhéroe de cómic

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo en un acto con jóvenes en Madrid acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa. FERNANDO VILLAR / EFE

Alberto Núñez Feijoo inició este viernes su campaña electoral con un mitin acompañado de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Nuevas Generaciones del PP, Ignacio Dancausa, en un acto dedicado especialmente a los jóvenes. El partido busca en esta campaña arañar votos en ese espacio, en el que Vox tiene su principal granero. El líder popular se comprometió a devolver a los jóvenes la ilusión, la esperanza, la prosperidad y la confianza en el futuro. «Nadie merece más que vosotros la reconstrucción nacional de nuestro país. Nadie necesita más que vosotros que España cambie, que el cambio llegue por fin el 29 de noviembre», aseguró.

Animó por ello a los jóvenes a votar «con confianza en el futuro». «Que la tristeza y el enfado no nos paralicen, sino que nos impulsen para salir adelante», sostuvo. Recalcó que el PP aspira a darle a España un Gobierno decente y competente que solamente responda a los intereses de los españoles. «No os voy a fallar», les dijo a los jóvenes.

El partido consideró que este acto con jóvenes era un buen momento para lanzar una arriesgada campaña en vídeo con estética del anime japonés, en el que se presenta a Feijoo como un superhéroe en lucha contra el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez. El líder del PSOE aparece como un personaje malvado de ojos rojos que lanza sus superpoderes, pero Feijoo logra esquivarlos.

En el vídeo aparece el personaje de Feijoo durante su infancia. «De un pueblo de Galicia, de una tienda y un andén, años tomando decisiones, años de escuchar y hacer, lleva el pueblo en la memoria, no se olvida de quién es», dice una voz en off. Y cuando aparece el villano Sánchez con capa roja, se anuncia que «la mentira toma forma, cubre España de oscuridad». «Cuando el ruido se hace un monstruo, él [Feijoo] no piensa echarse atrás».

También aparecen como superhéroes dirigentes del PP como Miguel Tellado, Ester Muñoz, Borja Sémper, Cayetana Álvarez de Toledo, Juan Bravo, Alicia García y Esteban González Pons. «El apoyo de su gente le da fuerza para avanzar. Feijoo no va solo, aquí estoy. La mentira ya cayó. Feijoo», concluye el vídeo, con los superhéroes populares derribando un muro.

Feijoo contestó también con humor a un vídeo generado con inteligencia artificial en el que aparece cantando con sonido y estética de rapero bajo el nombre de «Anotop At», en una parodia de su célebre lapsus en el Congreso, cuando quiso decir que, si se hiciera una serie sobre Pedro Sánchez, se titularía «Anatomía de un farsante», pero fue incapaz de pronunciar la palabra anatomía.

No habrá Igualdad ni Vivienda

Esa búsqueda del voto joven por parte de Feijoo continuaba ayer con la emisión de su entrevista con Jordi Wild, uno de los youtubers con más seguidores en castellano. En ella, Feijoo explicó que piensa formar un Gobierno más reducido, con entre 14 y 15 ministros, y suprimirá los ministerios de Igualdad y Vivienda, cuyas funciones se integrarán en otros departamentos. Cuando la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, le contestó que suprimiría ese ministerio porque sus políticas las diseñarían «los fondos buitre y las gestionarían desde Idealista y Alquiler Seguro», el equipo de Feijoo respondió en las redes pidiendo a la ministra que se tape «un poco», porque llevan «ocho años gobernando y no han hecho nada». El mensaje iba acompañado de una noticia en la que se indicaba que «Feijoo elevará la vivienda a una vicepresidencia».

«Yo no vengo a regalaros nada. Yo no creo en los regalos financiados con el dinero de la gente. Yo creo en el esfuerzo de la gente y en no quitarle su dinero para hacer regalos de los políticos con el dinero de los demás», les dijo Feijoo a los jóvenes, en un acto en el que Díaz Ayuso afirmó que no hay «remontada socialista» posible, aunque la «fabrique» el presidente del CIS, el socialista José Félix Tezanos.

Ayuso consideró «imprescindible» que Feijoo llegue a ser presidente y criticó que la izquierda intente que «Franco sea de rabiosa actualidad», con un PSOE que solo tiene «jetas, imputados y aforados» en sus listas. Respecto al brasileño Lula, que acompañará a Sánchez en la campaña electoral, dijo que solo viene para darle consejos sobre «cómo se vive en la cárcel».