El debate entre los principales candidatos será el 26 de noviembre, una semana después del cara a cara entre Sánchez y Feijoo

Alberto Núñez Feijoo, Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Ada Colau

El debate televisado de los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del 29 de noviembre se celebrará el jueves 26, una semana después del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, y la Junta Electoral Central (JEC) deberá decidir si participa Podemos, han informado a EFE fuentes de los equipos negociadores. Organizado por la Academia de la Televisión, como el cara a cara, previsiblemente será un debate a cuatro entre el presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Sánchez; el líder del PP y aspirante a la presidencia del Gobierno, Feijoo; el presidente de Vox y cabeza de lista de la formación, Santiago Abascal; y la candidata de Frente Amplio a la Presidencia, Ada Colau. Podemos, que concurrió a las últimas elecciones generales dentro de Sumar (ahora Frente Amplio), ya pidió a la JEC participar en el debate económico organizado el viernes por La Sexta, pero el árbitro electoral consideró que un debate a cuatro cumplía con el pluralismo y la proporcionalidad que exige la legislación.

El 26 se mantendrán los bloques temáticos fijados para el cara a cara que se celebrará el jueves 19: vivienda, fiscalidad y economía, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y calidad democrática y migración y política exterior. Ante las discrepancias entre los dos principales partidos sobre la cadena que debía organizar los debates, finalmente se ha optado por la Academia de la Televisión, que, como ha hecho en otras campañas electorales, ofrecerá una señal institucional que podrán emitir las televisiones interesadas.

En la Academia de Televisión y con María Casado

El cara a cara entre los principales candidatos a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, tendrá lugar el próximo jueves 19 de noviembre y será moderado por la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado. El primer debate entre los dirigentes de los dos principales partidos tendrá lugar en Plató A de Madrid Content City de Secuoya Content Group, según ha informado la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual en un comunicado.

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En la reunión mantenida este viernes con los representantes de PSOE y PP y el Comité de Dirección Ejecutiva de los Debates se han acordado por consenso los bloques temáticos del debate que serán, por este orden: Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la corrupción y regeneración democrática y Migración y política exterior. También se ha decidido por sorteo que sea Alberto Núñez Feijoo quien abra el debate y Pedro Sánchez quien lo cierre.

Debate a ocho en RTVE el 23 de noviembre

RTVE organizará y emitirá en directo un debate electoral entre los portavoces de ocho formaciones políticas con grupo parlamentario en el Congreso el lunes 23 de noviembre: PP, PSOE, VOX, Frente Amplio, ERC, Junts, Euskal Herria Bildu y EAJ-PNV. Según ha informado la Corporación pública, Junts había declinado la invitación a participar en el encuentro con motivo de las elecciones generales del 29 de noviembre. Sin embargo, finalmente, ha confirmado su presencia.

El debate de RTVE estará moderado por el periodista Xabier Fortes y se emitirá en La 1, el Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play. RTVE ha señalado que cederá de manera gratuita su señal institucional a todos los medios e instituciones que lo soliciten. Los participantes serán Ester Muñoz (Grupo Parlamentario Popular), Patxi López (Grupo Parlamentario Socialista), Pepa Millán (Grupo Parlamentario VOX), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (Grupo Parlamentario Republicano), Míriam Nogueras (Grupo Parlamentario Junts Per Catalunya), Oskar Matute (Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu) y Maribel Vaquero (Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV).

El debate durará una hora y media y se estructurará en tres bloques temáticos, seguidos del minuto de oro con el que cada participante cerrará su intervención y pedirá el voto a la ciudadanía. Los bloques serán Vivienda y estado del bienestar; el segundo, Economía, empleo e infraestructuras; y el tercero, Clima sociopolítico y pactos. Los puestos de apertura y cierre de los tres bloques temáticos y del minuto de oro se han establecido por sorteo.