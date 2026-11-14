Cuatro accidentes con cinco camiones dejan un muerto y cortan la AP-7 en Tarragona

Imagen de archivo de una ambulancia en la nueva sede del SEM, en L´Hospitalet de Llobregat. Lorena Sopêna | Europa Press

Cuatro accidentes con cinco camiones implicados, en los que ha muerto una persona y otra ha quedado herida grave, obligan este sábado a cortar totalmente a la circulación la autopista AP-7 en la provincia de Tarragona y, parcialmente, en la de Barcelona, en dirección norte.

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha informado a Efe de que sobre las cinco de la madrugada se produjo el primero de los accidentes a la altura de Mont-roig del Camp (Tarragona), cuando un camión que transportaba lechugas volcó en el kilómetro 273,1 de la AP-7 en dirección a Barcelona. «En la cola que ha generado este accidente», ha explicado Lamiel, se ha producido un alcance entre dos camiones, en el kilómetro 274, a consecuencia del cual ha fallecido el conductor de uno de los vehículos.

Trànsit ha habilitado desvíos por la salida 281 en Vandellòs i L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) hacia la A7, que en ese tramo discurre próxima a la AP-7, para volver a enlazar con la autopista.

Lamiel ha explicado que Trànsit y los Mossos han podido habilitar un carril sobre la calzada de la autopista para sacar de la misma a los vehículos que se habían quedado atrapados entre los dos siniestros, trabajo que ya se ha realizado.

La autopista ha estado también cortada en sentido Barcelona a la altura de Santa Margarida i els Monjos (Barcelona). En este caso, el siniestro se ha registrado al chocar un camión y una furgoneta, impacto a consecuencia del cual ha quedado herido grave el conductor de este segundo vehículo. Lamiel ha indicado que, en este caso, se trabaja ya en la retirada de los dos vehículos, por lo que se está recuperando progresivamente la circulación en sentido Barcelona. Trànsit, en este caso, ha habilitado desvíos alternativos por la carretera C-32 y por la N-340.

A ello se suma el siniestro registrado a primera hora de la mañana en la AP-7 a la altura de Tarragona, donde el accidente de otro camión obliga a cerrar al tráfico un carril en sentido sur. El SCT informa a los conductores de estos accidentes en los paneles de los que dispone en la autopista, donde indica asimismo las rutas alternativas.