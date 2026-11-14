Colau plantea que los corruptores no puedan trabajar durante 20 años con el Estado y promete dentistas, audífonos y salud visual gratuitos

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Quique García | EFE

La candidata de Frente Amplio para el 29N, Ada Colau, ha asegurado que ellos tienen «cero casos de corrupción», a diferencia de partidos como el PP y el PSOE, y ha planteado varias medidas anticorrupción, como impedir que las empresas corruptoras trabajen con la administración pública durante al menos 20 años. En una charla celebrada este viernes en Madrid sobre la regeneración democrática, Colau ha dicho que la corrupción es «una de las principales amenazas de la democracia» y uno de los argumentos que utilizan «aquellos que quieren promover la antipolítica y el abstencionismo», y por eso ha optado por abordar este tema en el primer día de campaña electoral. En la charla, donde han participado también la candidata de Frente Amplio al Congreso por Barcelona Júlia Miralles, el jurista Javier Pérez-Royo y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, que ha ejercido de presentadora, Colau ha marcado distancias con el PSOE y el PP sobre la corrupción. «No todos somos iguales. Ha habido grandes casos de corrupción en este país que básicamente han afectado al bipartidismo», ha dicho. En cambio, ha añadido, otras personas que han gobernado en instituciones durante años, como ella misma cuando fue alcaldesa de Barcelona, tienen «cero casos de corrupción», y cree que es algo que hay que dejar claro para defender su «honorabilidad».

La cabeza de cartel de Frente Amplio opina que no solo tienen que demostrar que no son corruptos, sino que van a hacer «todo lo posible para que la corrupción no se dé», y a continuación ha adelantado algunas propuestas que su candidatura recoge en el programa para las elecciones generales del 29 de noviembre. Una de estas medidas es que las grandes empresas o grandes intereses económicos que hayan corrompido a políticos no puedan trabajar con la administración pública al menos durante un periodo de 20 años. «Creemos que sí hay que ser inflexibles con los corruptos desde el ámbito político, pero también hay que ser igualmente inflexibles con aquellos que han querido corromper lo público», ha declarado.

Frente Amplio ha explicado en una nota de prensa que esta medida afectaría a las empresas condenadas, sus representantes y administradores, las sociedades vinculadas y las UTE en las que participen compañías condenadas por delitos de corrupción, y propone reformar la Ley de Contratos del Sector Público y el Código Penal. En la charla celebrada en Madrid, Colau también ha adelantado la propuesta para crear una agencia independiente contra la corrupción que no dependa de los partidos que estén en el Gobierno y que esté «bien dotada de recursos» para poder hacer su trabajo. Y ha defendido la necesidad de que las personas denunciantes de corrupción tengan una protección «especial» del Estado «que sea efectiva y no solo formal», en línea con lo que ha reclamado la coalición Sumar (germen de Frente Amplio) durante esta legislatura.

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Sanidad universal que cubra dentistas, audífonos y salud visual

Ada Colau ha pedido este sábado el voto para luchar por una verdadera sanidad pública universal y ha prometido ampliar la cobertura al dentista, los audífonos y la salud visual y también el acompañamiento integral durante la menopausia. «Sí, señores de la derecha, eso no les va a gustar, pero vamos a hablar de menopausia también», ha avisado Colau en el mitin organizado por Frente Amplio en Sevilla, donde la coalición ha querido marcar distancias con el PSOE y reivindicar que el «voto útil» es el que lleva su nombre en la papeleta.

Colau ha cargado contra una «derechista cruel con los vulnerables, pero cobarde», pero ha afirmado que, a diferencia del PSOE, su único objetivo no es evitar que gobiernen PP y Vox: «Nosotros queremos ir a por más, queremos más derechos, queremos dignidad, queremos efectivamente recortar privilegios por arriba para proteger la mayoría social por abajo». Y como ejemplo de que se puede, ha recordado que fue la «primera mujer de clase humilde y de barrio popular» que llegó a ser alcaldesa de Barcelona. Desde ese cargo creó la figura del «dentista municipal», y ha sido el Ministerio de Sanidad dirigido por Mónica García el que ha impulsado las gafas gratuitas para la infancia.

Colau, que ha comenzado su discurso con su tradicional lema en catalán «fuera especuladores de nuestros barrios», cree que aumenta el nerviosismo en la derecha según avanza la campaña porque sabe que van «muy en serio» cuando dicen que subirán impuestos a los ricos y se enfrentarán a los especuladores. «Allí donde hemos gobernado, lo hemos hecho», ha destacado reivindicando de nuevo su paso por la Alcaldía de Barcelona y defendiendo su lucha contra un «turismo masificado que está robando» las ciudades a los vecinos Es un problema que padece Barcelona y también Sevilla y Colau ha destacado la necesidad de acabar con los pisos turísticos ilegales: «No llegaremos para que las cosas sigan igual. Llegaremos para expropiar a los fondos buitre y ampliar el parque de vivienda social», ha prometido. Junto a la vivienda, ha defendido la sanidad pública tras recordar crisis de las mamografías en Andalucía.

El objetivo de Frente Amplio, ha explicado, es tener una sanidad pública con financiación y profesionales suficientes para acabar con las listas de espera y ampliar las coberturas para que no queden fueras partes esenciales del cuerpo, como los ojos, los dientes o los oídos. «Esto no es un sueño, esto es realidad. Por eso decimos que queremos subir a los impuestos a los ricos para que se acaben las listas de espera, para que los señoritos de derechas dejen de hacer negocio con nuestra sanidad». Asimismo, el mitin en el que ha estado acompañada del candidato de Frente Amplio al Congreso por Sevilla Enrique Santiago y de los candidatos de la lista por Madrid Emilio Delgado, Toni Valero y Verónica Martínez Barbero, ha concluido con vivas a la lucha de la clase obrera tras la huelga general del miércoles.