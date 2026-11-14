Ayuso aparece en un mitin con una camiseta de «J'aime les fruits» y censura la postura de Sánchez a nivel internacional

La presidenta regional ha portado una camiseta con un polémico lema en un mitin en Torrejón de Ardoz. . | EFE

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aparecido este sábado en un mitin en Torrejón de Ardoz con una camiseta en la que se podía leer «J'aime les fruits», una interpretación irónica de un insulto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con la que ha censurado también su postura a nivel internacional. «¿Habláis francés? ¿Como inglés? ¡Fantástico! Bien. Muy buenos días a todos», ha arrancado la presidenta, haciendo alusión a las críticas al líder de PP y candidato a la Presidencia, Alberto Núñez Feijoo, por no hablar inglés. La mandantaria madrileña ha lamentado que España no vaya a estar «en el equipo europeo de negociación con Rusia» y sea «la única gran nación importante de la Unión Europea que no va a pintar absolutamente nada». «(Félix) Bolaños pide tregua a los jueces sobre la investigación que hay en torno al PSOE, que no es poco, y lo hace en mitad de la rueda de prensa, mientras van preparando el indulto al corrupto, delincuente, fiscal general del Estado condenado, como no ha ocurrido en ninguna nación desde hace décadas», ha avisado la presidenta madrileña.

Así, ha censurado la «bonita campaña» que se le está quedando al PSOE y ha asegurado que deberían empezar sus mítines leyendo los titulares de día. «Vamos a leer la prensa del día para refrescarla, porque (Francisco) Franco es rabiosa actualidad, pero los trenes quedaron hace dos semanas», ha lamentado. En esta línea, también se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso y cabeza de lista a la Cámara Baja por León, Ester Muñoz, que ha cuestionado que Sánchez critique a Feijóo por no hablar inglés.

Leer más: Ayuso, al ataque contra Begoña Gómez: «Podría dar clases de gestión de saunas con final feliz»

«Él habla inglés y en su país tenemos a los médicos en huelga desde hace meses. Él habla inglés y en su país ha habido tres accidentes mortales en nueve meses. Él habla inglés y la gente no llega a final de mes. Él habla inglés y ayer en Europa se han juntado todos los países importantes para ir a defender la paz entre Ucrania y Rusia y España no está. ¿De qué nos sirve tu inglés, Pedro?», se ha preguntado, además de pedirle que se «vaya a su casa a ver series en inglés».

Asimismo, el polémico lema de la camiseta de la presidenta madrileña se remonta a un suceso en el Congreso en el 2023, cuando la dirigente reconoció que insultó en voz baja al presidente del gobierno desde la tribuna de invitados del Congreso con un «qué hijo de puta». Esto se debió a que, a su juicio, en su intervención la «difamó» a ella y a su familia: «Lo mínimo es que diga por lo bajo, me gusta la fruta», agregó en su momento ante el estallido de la polémica. A esto añadió que «a lo mejor ustedes, que ya tragan con todo, harían otra cosa, pero yo para mis adentros, sí, lo dije. Dije me gusta la fruta», en el Pleno de la Asamblea, contestando al portavoz del PSOE en este organismo, Juan Lobato, quien le exigió disculpas a Sánchez.

Díaz Ayuso:«el sanchismo es una garrapata»

Isabel Díaz Ayuso, ha valorado este sábado que «el sanchismo es una garrapata», que «penetra en el cuerpo, te va succionando, chupando la energía, y se va quedando con todo», por lo que ve necesario acabar con ello «desde la cabeza», y ha insistido en la importancia de «concentrar el voto» en la candidatura popular porque Alberto Núñez Feijoo es «imprescindible». «Si no vamos a la cabeza de sanchismo no podremos acabar con esa garrapata», ha avisado la líder del PP de Madrid en un mitin en Torrejón de Ardoz junto a la portavoz del Grupo Popular en el Congreso y cabeza de lista a la Cámara Baja por León, Ester Muñoz, y al candidato al Senado, Pedro Rollán.

Así, la dirigente regional ha avisado de que en las dictaduras «no se entra de golpe», ya que una persona no llama a la puerta y dice «buenas, llama un dictador» sino que primera entra y luego «poquito a poquito coloniza el Tribunal Constitucional» para después poner al frente de la Fiscalía General del Estado «a un señor sin principios y sin pasado».

«Ya poquito a poco pues empiezas a nombrar a políticos de carnet del Partido Socialista, las principales instituciones, especialmente en el Poder Judicial. Y poco a poco, oye, pues ya voy comprando RTVE con el dinero de todos los ciudadanos para reprogramarla a mi servicio. Y así suma y sigue. Claro, cuando te quieres dar cuenta ya cada vez esa maquinaria totalitaria es más grande. Cada vez hay menos lugares para disentir y menos herramientas para hacerlo», ha alertado.