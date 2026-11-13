Vota y opina: ¿Cómo crees que afectará la presencia de Begoña Gómez en mítines del PSOE?

Begoña Gómez durante el mitin del arranque de campaña del PSOE este jueves en Sevilla Rocío Ruz | EUROPAPRESS

Begoña Gómez entra de lleno en la campaña del PSOE de cara a las elecciones generales del 29N. La mujer del presidente del Gobierno lo ha hecho a través de un mitin en Sevilla, en el que agradeció el apoyo recibido por los militantes socialistas, en especial las mujeres, afirmando que «demasiado tiempo hemos sido señoras de». Su participación en los actos socialistas ha sido criticada por otros partidos. Isabel Díaz Ayuso ha afirmado que la empresaria estaba «celosa» por su constante presencia en la televisión pública, lo que señala como su razón para «hablar y dar lecciones».

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