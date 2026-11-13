«No vamos a echarnos atrás»: el grupo neonazi Núcleo Nacional desafía su cierre judicial y pide dinero en redes para reorganizarse como partido

NN (Captura de pantalla de su vídeo de X)

Núcleo Nacional desafía la orden judicial de cesar todas sus actividades y ahora ha comenzado a pedir dinero en las redes sociales para tratar de reorganizar su estructura duramente golpeada por la Policía Nacional en los últimos días con la detención de 14 de sus miembros entre ellos todos los integrantes de su cúpula. Su líder y portavoz, Iván Rico Olivares, ha difundido un vídeo en el que reclama donaciones para mantener vivo el movimiento neonazi y anuncia su resurrección mediante Noviembre Nacional, el partido político creado por sus dirigentes antes de las detenciones.

El llamamiento se produce después de que la jueza de Gijón acordase cerrar las sedes de la organización, bloquear sus cuentas bancarias y suspender sus perfiles digitales. Lejos de anunciar su desaparición, Rico asegura que «nuestra lucha por España no se detiene aquí» y advierte: «Ante esto no vamos a echarnos atrás».

Los mensajes, a los que ha tenido acceso Colpisa, continúan circulando por TikTok y otras plataformas. A los vídeos de Rico se suma otro protagonizado por Isabel Medina Peralta, también detenida en la operación policial del pasado viernes. La dirigente aparece sin la habitual parafernalia neonazi y defiende en plural a sus compañeros: «No somos criminales».

En su intervención, Rico denuncia que la organización ha sido «víctima de la persecución y de la represión política» por enfrentarse a «las élites» que gobiernan. También sostiene que desde su nacimiento han sufrido «una campaña de acoso y de desprestigio» que ha provocado la pérdida de trabajos, amistades y relaciones personales.

«En pleno proceso judicial y sin haber sido condenados de absolutamente nada», protesta, la Fiscalía solicitó el cierre de las sedes, la congelación de los fondos y la eliminación de sus cuentas en redes sociales. A su juicio, «en la práctica es acabar con Núcleo Nacional de facto sin haber ninguna resolución condenatoria».

Responsabiliza a Pedro Sánchez

El portavoz responsabiliza directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez. «La intención del gobierno es nuestra desaparición», afirma antes de enumerar las consecuencias de la operación: «Nuestras sedes reventadas, documentos vitales incautados, retirada de equipos necesarios para la comunicación y el trabajo como son teléfonos móviles y ordenadores».

Especialmente grave considera «una congelación de la cuenta bancaria de Núcleo Nacional que deja el movimiento sin fondos y a 0 euros para continuar con nuestra labor». Rico aprovecha precisamente esa situación para solicitar nuevas aportaciones económicas a sus simpatizantes.

Explica que las transferencias permitirán sostener provisionalmente el movimiento «hasta que consigamos abrir la cuenta bancaria del partido».

La legislación sobre financiación de partidos exige identificar a los donantes y utilizar cuentas específicas para recibir aportaciones. Por ahora se desconoce a nombre de quién está abierta la cuenta publicitada por Rico y si pertenece a alguna de las personas o entidades afectadas por las medidas judiciales.

El otro objetivo de la campaña es trasladar la militancia a Noviembre Nacional, el partido registrado en febrero de 2026 por Enrique Lemus Sánchez, uno de los catorce detenidos. Rico anuncia que «la afiliación a la asociación deja de tener validez a partir de ahora» y pide a sus seguidores incorporarse a la nueva estructura.

«Todos aquellos que deseen que sigamos estando en primera línea defendiendo los intereses de nuestro pueblo, deberán formalizar su afiliación a través del partido», explica. Con ese cambio, añade, pretenden continuar «con una estructura propia y estable» con la que mantener vivo su proyecto.

El partido era su protección jurídica

La maniobra ya había sido contemplada por los dirigentes antes de las detenciones. Uno de los atestados de la Policía Nacional recoge conversaciones en las que los responsables de Núcleo Nacional planteaban utilizar un partido político como protección jurídica ante una posible ilegalización de la asociación.

«Porque un partido político tiene un blindaje de la hostia, es muy jodido con la ley en la mano ilegalizar a un partido político», afirmaba uno de los interlocutores. Los investigadores consideran que la transformación permitiría mantener las actividades del movimiento mediante otra estructura legal.

El informe policial identifica a Lemus como presidente de Noviembre Nacional, a David Rico Olivares como secretario y a Jesús Antonio Ruiz Gómez como tesorero. La asociación y el partido comparten domicilio declarado en Valladolid, y sus responsables proceden de la misma organización.

En otro vídeo, David Rico, hermano de Iván y responsable de propaganda, muestra las instalaciones de El Nido, el cuartel general situado en Las Tablas, Madrid. «Os queremos enseñar cómo los supuestos defensores de la libertad han reventado y destrozado todo el local», denuncia mientras enseña las consecuencias del registro policial.

«Puertas reventadas, material totalmente destrozado y una sede hecha un absoluto desorden», enumera. El dirigente acusa además a los «medios de desinformación» de difundir un relato falso sobre las armas intervenidas y los supuestos preparativos de un golpe de Estado.

Defienden que las armas eran legales

«Todas esas armas eran armas con licencia de particulares reguladas por intervención de la Guardia Civil», sostiene. Respecto a otros objetos localizados en la sede, afirma que «son estos juguetes que hay en el local, que son juguetes de goma». Su explicación contrasta con la información policial sobre la intervención de armas prohibidas, aunque parte de las armas de fuego tenían licencia.

El establecimiento madrileño figura entre los locales cuyo cierre y precintado ha ordenado la jueza, junto a los de Burgos y Valladolid. La magistrada también ha acordado el cese de las actividades de Núcleo Nacional y el bloqueo de sus cuentas y perfiles digitales. El alcance de esas medidas respecto al partido Noviembre Nacional no ha quedado precisado públicamente.

La operación policial del 6 de noviembre terminó con catorce detenidos en siete provincias. Entre los arrestados figuran los hermanos Rico, Peralta, Lemus y el cantante Alberto Pugilato. Diez de los investigados quedaron en libertad con retirada del pasaporte, prohibición de abandonar España y obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado.

La causa investiga presuntos delitos de asociación ilícita, incitación al odio y tenencia ilícita de armas. La Policía atribuye al grupo una estructura jerárquica de carácter paramilitar y documenta viajes de algunos militantes a Ucrania para recibir entrenamiento con fusiles de asalto y establecer contactos con organizaciones extremistas.