El Tribunal de Cuentas ordena investigar el ático del Gobierno de Ayuso por ser una compra «carente por completo de justificación legal»

Vista del edificio en el barrio de Chamberí donde está situado el ático que ha adquirido la empresa pública Planifica Madrid y que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tenía previsto usar como oficina temporal Borja Sanchez-Trillo / EFE

El culebrón del conocido como «ático de Ayuso» suma un nuevo capítulo. Y de considerable gravedad. Casi cuatro meses después de que estallara el escándalo, y sin que el Gobierno madrileño haya ofrecido todavía una explicación convincente de aquella operación inmobiliaria, el Tribunal de Cuentas toma cuentas en el asunto y ha ordenado investigar la compra por 6,3 millones de euros de la lujosa vivienda de Chamberí.

El organismo fiscalizador aprecia indicios de que la adquisición por parte de la empresa pública Planifica Madrid pudo constituir una salida de fondos públicos «carente por completo de justificación legal». La resolución rechaza las peticiones de archivo del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y de la propia sociedad y abre la vía para determinar si existe responsabilidad contable por un eventual perjuicio a las arcas públicas.

La consejera de Cuentas María del Rosario García Álvarez acuerda elevar las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento para que proponga el nombramiento de un delegado instructor encargado de esclarecer las irregularidades denunciadas.

«Los actores públicos y denunciantes han aportado elementos indiciarios suficientes para poder considerar que la adquisición del inmueble cuestionado en esta acción pública pudiera en su caso haber ocasionado un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid», señala el auto.

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El principal reproche afecta al origen mismo de la operación. La resolución advierte de la «aparente falta de declaración de necesidad previa de la adquisición de una vivienda que pudiera justificar la salida de fondos». Planifica compró el inmueble el 14 de abril del 2026, pero la primera memoria presentada para justificar su utilización institucional lleva fecha del 2 de julio, casi tres meses después.

Inmueble no idóneo

El Tribunal cuestiona también la idoneidad de la vivienda para los fines alegados por el Ejecutivo regional. Se trata de un ático residencial en el número 35 del paseo de General Martínez Campos, con unos 485 metros cuadrados y una gran terraza, que «parece objetivamente inadecuado para las actividades administrativas y de gobierno de la Comunidad que puedan amparar la inversión».

Además, la resolución pone el foco en la ausencia de un encargo previo del Consejo de Gobierno a Planifica. La empresa tiene la condición de «medio propio» de la Administración autonómica y sus estatutos vinculan la adquisición de inmuebles a la actividad administrativa de las consejerías y organismos públicos.

La historia comenzó a principios de año, cuando Planifica inició la búsqueda de una vivienda de grandes dimensiones, con terraza, en Chamberí o sus alrededores. El 3 de febrero suscribió un acuerdo de confidencialidad con la inmobiliaria Promora, especializada en propiedades de lujo. Diez días después obtuvo una tasación de Gesvalt y el 27 de febrero comprometió la adquisición mediante unas arras de 630.000 euros.

El 14 de abril se formalizó la compraventa por 6,3 millones. La operación se realizó sin que constara una memoria previa que justificara para qué necesitaba la Comunidad semejante propiedad. Tampoco figuraba entonces el encargo formal cuya ausencia cuestiona ahora el Tribunal.

La explicación llegó en julio. El Ejecutivo regional elaboró una memoria para alquilar a Planifica el inmueble y destinarlo a espacio institucional «de carácter residencial», con zonas de trabajo, descanso y alojamiento ocasional para autoridades. La justificación contemplaba también su utilización durante situaciones de crisis.

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El contrato, firmado a finales de ese mes, establecía diez años de alquiler, 3.000 euros mensuales y una carencia de quince meses. La Comunidad no habría empezado a pagar hasta noviembre del 2027, después de las elecciones autonómicas, y el desembolso total se limitaba a 315.000 euros.

Pero la operación saltó por los aires cuando trascendió públicamente la compra el 29 de julio. Al día siguiente, el Gobierno regional anuló la autorización del arrendamiento alegando la «desaparición de la necesidad» que lo justificaba. El 15 de septiembre se formalizó la resolución del contrato, sin que nadie hubiera llegado a ocupar el inmueble.

Otro frente abierto es el posible sobreprecio. La tasación inicial de Gesvalt fijó el valor de mercado en 6.242.884,19 euros, unos 57.000 euros menos de lo pagado. Las denuncias elevan el eventual perjuicio a un mínimo de 437.058 euros al incorporar otros costes asociados a la adquisición.

La Comunidad y Planifica niegan cualquier quebranto económico. En sus alegaciones aportaron una segunda tasación, fechada el 15 de octubre, que elevó el valor a 6.320.341,26 euros. También sostuvieron que la venta del ático permitiría recuperar la inversión. Sin embargo, el Tribunal no considera suficientes esas explicaciones. La resolución recoge las dudas sobre el cerramiento de parte de la terraza, cuya legalidad urbanística ha sido cuestionada mediante un informe arquitectónico, y las dificultades para vender la propiedad. Los dos intentos de adjudicación han quedado desiertos y el inmueble continúa sin comprador.

La Fiscalía se ha pronunciado dos veces a favor de continuar las actuaciones y designar un instructor. El ministerio público considera que la documentación presentada por la Comunidad y Planifica no desvirtúa por ahora las irregularidades denunciadas.