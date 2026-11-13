El PSOE denuncia al PP y a «OkDiario» por un supuesto intento de comprar el testimonio de Koldo García

Koldo García, en una imagen de archivo FERNANDO VILLAR | EFE

El PSOE ha denunciado este viernes ante la Fiscalía General del Estado al Partido Popular, al director de OkDiario, Eduardo Inda, y al exabogado de Génova, Alberto Durán, por el presunto intento de sobornar a Koldo García para que lanzara acusaciones falsas contra Pedro Sánchez y su entorno. La iniciativa llega después de conocerse que la empresa editora del digital pagó 242.000 euros por la defensa del exasesor de José Luis Ábalos.

Ferraz atribuye a los denunciados posibles delitos de obstrucción a la Justicia, inducción al falso testimonio, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias. La denuncia incluye también a Dos Mil Palabras, la sociedad editora de OkDiario, y sostiene que los pagos podrían formar parte de una operación destinada a obtener declaraciones incriminatorias contra el presidente del Gobierno y sus allegados.

El origen está en las manifestaciones que Koldo García efectuó desde prisión a la Ser. Aseguró que Durán le ofreció sufragar su defensa y abonarle hasta un millón de euros adicional por proporcionar información perjudicial para Sánchez, su esposa, Begoña Gómez, y otros dirigentes. Según su relato, el dinero se canalizaría a través de Inda. El PP y Durán niegan esas acusaciones.

El acuerdo que describe García contemplaba supuestamente 300.000 euros por una entrevista y otros 700.000 por los derechos de un libro. El millón no llegó a abonarse, de acuerdo con su versión. OkDiario defiende que sus desembolsos respondían exclusivamente a una cesión de derechos de imagen y propiedad intelectual para contenidos periodísticos y audiovisuales.

Las transferencias acreditadas figuran en el sumario del caso cloacas de Ferraz que instruye Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional sobre las maniobras atribuidas a la red de Leire Díez. El despacho IDBO Consultants, donde trabajaba la entonces abogada de García, Leticia de la Hoz, facturó a Dos Mil Palabras 181.500 euros en noviembre del 2025 y otros 60.500 en enero del 2026, IVA incluido. Las facturas identifican como concepto los honorarios y gastos de la defensa del exasesor.

«Ninguna otra persona»

La propia De la Hoz, investigada en esa causa, ha aclarado ahora a Pedraz que la editora de OkDiario fue la única que pagó por esa defensa. «Ninguna otra persona, física o jurídica, ha satisfecho a mi representada cantidad alguna por gastos de esa defensa, ni directamente ni por persona interpuesta», afirma el escrito de su representación, que descarta cualquier desembolso del PSOE.

Los socialistas piden que declaren los denunciados y que García comparezca como testigo. También reclaman el análisis de sus teléfonos y de las comunicaciones mantenidas entre abril del 2025 y septiembre del 2026. Solicitan además a Hacienda que examine el tratamiento fiscal de los 242.000 euros asumidos por la editora para pagar la defensa de un tercero.