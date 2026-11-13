El PP busca captar el voto joven convirtiendo a Feijoo en un superhéroe de anime que salva España desde un pueblo de Galicia

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«Feijoo, el cambio necesario» es la premisa bajo la que el Partido Popular (PP) ha convertido a su líder y candidato a presidente del gobierno en todo un superhéroe (con camisa y corbata) que salva al país de la mentira «que cubre España de oscuridad», representada por una gran nube roja en el cielo. Esta ficción fue presentada este viernes por la organización juvenil del PP que preside Ignacio Dancausa, candidato al Congreso por la lista de Madrid, en un acto con jóvenes en el madrileño barrio de Tetuán, en el que han participado el propio Feijoo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La historia se apoya en personajes de anime y está hecha con Inteligencia Artificial (IA), cogiendo reminiscencias de sagas como Ataque de los titanes o Caballero del zodíaco. En ella se presenta al expresidente gallego en un héroe de masas «que llega de un pueblo de Galicia, de una tienda y un andén, con su pueblo en la memoria no olvidándose de quién es». En el poco más de minuto y medio que dura la aventura, aparecen personajes malvados, como el «villano» Sánchez, lanzando mentiras a Feijoo y los héroes con los que se ha aliado para cumplir su particular misión, representados con los rostros de Borja Sémper, Miguel Tellado, Cayetana Álvarez de Toledo o Ester Muñoz. Tras recordar que Feijoo «lleva años tomando decisiones, años de escuchar y hacer», se muestra como este superhéroe popular gana el duelo contra el mal levantando un muro protector: «la mentira ya cayó», celebran.

En la historia se destaca especialmente la valentía del presidente popular para enfrentarse a la adversidad, alegando que «cuando el ruido se hace un monstruo él no piensa echarse atrás» y que apuesta por «casas, trabajos y que las cuentas salgan bien». Para finalizar, aterriza en una explanada junto al Palacio Real vestido con su traje de superhéroe, que incluye la bandera de España en su capa. La creación es un guiño hacia la juventud, con la intención de acercar al candidato a las nuevas tecnologías. De hecho, en recientes discursos ha nombrado redes sociales como Spotify o TikTok, aunque ha reconocido recientemente a las nuevas generaciones de su partido sobre sus montajes en redes de que su sensación es que «todo está yendo demasiado lejos». «No sé si pediros que me expliquéis qué está pasando o es mejor que no me entere. De momento estoy optando por lo segundo, por no enterarme», reconoció con humor.

Asimismo, este jueves el Partido Popular también recuperó para su campaña el lapsus «Anotop at» que cometió en el Congreso el líder del Partido Popular. Fue hace casi un año, en una sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, y coincidiendo con el estreno de la serie Anatomía de un instante, Feijoo atacó a Sánchez asegurando que algún día se va a rodar alguna serie de televisión sobre sus años de presidente. Según dijo entonces, la serie «se titularía Anotop at...». Esa equivocación del popular provocó las risas de la bancada socialista y se convirtió rápidamente en un meme en redes sociales. El equipo de Feijoo aclaró después que quería hacer un juego de palabras con la serie para decir Anatomía de un farsante. De cara a los comicios generales del 29 de noviembre, los populares han decidido recuperar aquel lapsus para utilizarlo en beneficio propio y buscar voto entre los más jóvenes.

Nuevas Generaciones del PP también colgó en su cuenta de X una imagen de Feijoo generada con IA en la que aparece como futbolista culé celebrando un gol. «¿Qué opinas de esto?». «Vaya farmeo de aura», decía el mensaje, utilizando esta expresión coloquial de la generación Z y que se ha hecho viral entre los más jóvenes. A su vez, la cuenta de TikTok popular ha cambiado su foto de perfil para colgar una imagen de su líder caracterizado como el fallecido jugador de baloncesto Kobe Bryant, que fue estrella de los Ángeles Lakers. El propio partido difundió anoche un vídeo de Feijoo en el coche mirando sonriente las imágenes creadas a través de IA. «Primeras reacciones», escribió en un mensaje.