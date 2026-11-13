La Policía Nacional detiene en Madrid a un presunto yihadista que había expresado su deseo de morir por la causa terrorista
ESPAÑA
El arrestado se encontraba en un «avanzado estado de radicalización» y, según los investigadores, movilizaba a sus seguidores en internet para promover acciones violentas13 nov 2026 . Actualizado a las 18:29 h.
La Policía Nacional ha detenido en la Comunidad de Madrid a un presunto yihadista que se encontraba en un avanzado estado de radicalización y que habría llegado a expresar su deseo de morir por la causa terrorista. El arrestado está acusado de los delitos de autoadoctrinamiento terrorista y adoctrinamiento a terceros, después de que los investigadores detectaran su vinculación con el ideario de organizaciones terroristas como Estado Islámico, Al Qaeda y las Brigadas de Izzeddine Al Qasam.
La investigación comenzó el pasado año, cuando los expertos antiterroristas detectaron en España a una persona que presentaba un elevado grado de radicalización. Durante las pesquisas, los agentes comprobaron que el investigado compartía contenido extremadamente violento relacionado con el terrorismo yihadista.
Además, según la Policía Nacional, el detenido estaría movilizando a su comunidad de seguidores en internet para promover la realización de acciones violentas de carácter terrorista, fundamentadas en la denominada yihad islámica. Los investigadores consideran que el sospechoso se encontraba en un proceso de autoadoctrinamiento diario, una circunstancia que llevó a valorar su perfil como un grave riesgo para la seguridad nacional.
La detención se produjo el pasado martes, 10 de noviembre, y estuvo acompañada de un registro en su domicilio. Durante la intervención, los agentes se incautaron de diverso material informático que permanece bajo análisis policial para avanzar en la investigación.
El operativo ha sido desarrollado por agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, en colaboración con la Brigada Provincial de Información de Madrid. La actuación se ha llevado a cabo bajo la dirección de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y del Juzgado Central de Instrucción número 6.