Plus Ultra prepara un ERE en su plantilla tras ser rescatada por el Gobierno

Un avión de Plus Ultra.

Plus Ultra, la compañía aérea que fue rescatada gracias a una controvertida decisión del Gobierno, ha comunicado formalmente su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo (ERE), acompañado de una suspensión definitiva de determinadas rutas trasatlánticas, por causas económicas, productivas y organizativas, agravadas por el encarecimiento del combustible, la falta de liquidez y la ausencia de avances concretos en las conversaciones con potenciales inversores.

Esta decisión afecta al centro de trabajo de Madrid, incluyendo los Servicios Centrales y la base operativa del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en los que cuenta con 679 empleados, de los cuales 668 se encuentran en activo y 11 en situación de excedencia, según la documentación trasladada a la representación legal de las personas trabajadoras. Otras de las medidas planteadas para revertir este escenario de graves dificultades económicas y de tesorería es una reducción superior al 61% de las horas comerciales de vuelo regular.

Entre los datos aportados por la dirección de la compañía destaca un gasto en combustible de 104,83 millones de euros durante 2026, frente a los 69,13 millones presupuestados inicialmente, un 51,6% más, así como un resultado operativo negativo de 31,08 millones de euros entre febrero y agosto. Además, desde UGT Sector Aéreo Madrid ha señalado que, a esta incertidumbre generada por el anuncio del ERE, se suma la posibilidad de que la evolución de los acontecimientos desemboque en un concurso de acreedores.

«Aunque la comunicación recibida no anuncia formalmente la presentación de un concurso, el deterioro de la liquidez descrito por la propia dirección obliga a mantener la máxima atención sobre el futuro de la empresa, su continuidad operativa y, especialmente, las garantías de los puestos de trabajo», ha añadido, además. Ante este contexto, el sindicato considera «imprescindible» que la plantilla disponga de información «clara, completa y verificable» sobre la situación real de la compañía y sus perspectivas de futuro. Por ello, demanda una «transparencia absoluta» sobre el estado de financiero y patrimonial de Plus Ultra, junto con información «detallada» en cuanto a las negociaciones con posibles inversores y los planes de viabilidad.

Entre otras reclamaciones, destacan las garantías sobre el mantenimiento de la actividad y la continuidad de la empresa, así como la protección de los derechos laborales y económicos de toda la plantilla. Por otro lado, la dirección de Plus Ultra ha planteado la posibilidad de negociar medidas alternativas, entre ellas suspensiones temporales de contratos o reducciones de jornada mediante un ERTE, a lo que UGT ha respondido que «deben analizarse con rigor, siempre que supongan una solución real y no una prolongación de la incertidumbre».

Desde UGT Sector Aéreo Madrid ha afirmado que seguirán atentos a cada paso de este procedimiento y que defenderán los derechos de las personas trabajadoras, exigiendo que «se prioricen todas las medidas posibles para preservar el empleo y garantizar el futuro de la compañía».

El polémico rescate de Plus Ultra salpicó al Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero por el supuesto cobro de comisiones en una operación que ascendió a los 53 millones de euros. La justicia investigó el desvió de parte de esos fondos, unos 16 millones de euros, a paraísos fiscales.