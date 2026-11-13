Mueren dos personas en un incendio registrado en una vivienda en el municipio canario de San Bartolomé de Tirajana

Veinticuatro personas han sido trasladadas al hospital, entre ellas tres menores, y otras 25 han sido atendidas y dadas de alta en el lugar tras el incendio de una vivienda la madrugada de este viernes en Bilbao Miguel Toña | EFE

Dos personas han fallecido y un hombre, de 45 años, ha resultado afectado de carácter moderado en el incendio de una vivienda ubicada en la Avenida de Gáldar, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El incendio se ha producido sobre la 1.35 horas y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana que extinguieron las llamas y ventilaron el inmueble.

Por su parte, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó a su llegada que había dos personas fallecidas, mientras que asistió a un hombre, de 45 años, que en el momento inicial de la asistencia presentaba inhalación de humo de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia a Hospitales Universitarios San Roque Maspalomas. En la zona también se personaron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que aseguraron la zona, colaboraron con el resto de recursos de emergencias en el dispositivo desplegado e instruyeron diligencias.

Y en Bilbao, al menos 22 personas han resultado heridas, una de ellas «con pronóstico muy grave», en el incendio de un piso esta pasada noche en el barrio bilbaíno de Uribarri. Los afectados han sido trasladados a los hospitales de Basurto, Cruces, Galdácano y San Eloy. El siniestro se ha desatado en torno a la una de la madrugada en una vivienda de la entreplanta del número 7 de la calle Monte Izaro y ha obligado a desalojar a decenas de vecinos no solo del bloque afectado sino también de dos edificios cercanos.

En total, según han confirmado fuentes municipales, han sido 47 las personas atendidas en el lugar de los hechos. A un total de 25 afectados se les ha dado el alta en el lugar, pero 22 personas se encuentran recibiendo atención médica en distintos hospitales.