Pedro Puy: «Feijoo es la garantía de que Galicia tendrá más capacidad»
VIGO / LA VOZ
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El número 3 de la candidatura del PP en Pontevedra anuncia que si los populares y Vox pactan «habrá un acuerdo de Gobierno público, y nosotros no vamos a cruzar líneas rojas»13 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Pedro Puy, número 3 de la candidatura del PP en Pontevedra, ha desarrollado buena parte de su carrera política junto a Alberto Núñez Feijoo. Fue su portavoz parlamentario en Galicia durante doce años, le acompañó