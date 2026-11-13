Pedro Puy: «Feijoo es la garantía de que Galicia tendrá más capacidad»

Carlos Punzón
Carlos Punzón VIGO / LA VOZ

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El candidato del PP al Congreso por Pontevedra, Pedro Puy.
El candidato del PP al Congreso por Pontevedra, Pedro Puy. CAPOTILLO

El número 3 de la candidatura del PP en Pontevedra anuncia que si los populares y Vox pactan «habrá un acuerdo de Gobierno público, y nosotros no vamos a cruzar líneas rojas»

13 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Pedro Puy, número 3 de la candidatura del PP en Pontevedra, ha desarrollado buena parte de su carrera política junto a Alberto Núñez Feijoo. Fue su portavoz parlamentario en Galicia durante doce años, le acompañó

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