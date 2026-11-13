Detenido otro menor de «Blocus» en Castellón que llamaba a cometer incendios y cortar calles en Valencia ,

Agentes de la Policía Nacional identificando a jóvenes durante el despliegue para evitar disturbios de Blocus en Madrid Daniel Gonzalez | EFE

Agentes de la Policía Nacional han detenido esta viernes en la provincia de Castellón a otro presunto miembro del llamado movimiento «Blocus Vlc», un menor de 16 años, al que se le imputan los delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos, conspiración para llevar a cabo delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado, según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

La detención se ha llevado a cabo sobre las ocho y cuarto de la mañana de este este viernes en la provincia de Castellón. El menor ha sido plenamente identificado como uno de los participantes en el chat «Blocus Vlc», donde presuntamente llevaba a cabo labores de coordinación junto a otros participantes, haciendo llamamientos a cometer incendios y cortar las calles para de esta formar poder saquear los establecimientos del centro de Valencia.

Así pues, se suma a los 18 detenidos —13 de ellos menores, a parte del detenido este viernes— del grupo que incendió las calles, principalmente de Barcelona, el pasado 24 de octubre y que trataron de hacer lo mismo en la noche de Halloween.

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Se espera que el detenido sea puesto en las próximas horas a disposición de Fiscalía de Menores.