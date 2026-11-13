Un comité de expertos ferroviarios y la vivienda centran la primera gran cita electoral

Bustinduy, Cuerpo, Bravo y Figaredo en sus atriles durante la primera gran cita electoral del 29N en La Sexta.

A 16 días del 29N, este viernes tuvo lugar en la Sexta la primera gran cita electoral, con un debate a cuatro entre Bustinduy (Frente Amplio), Carlos Cuerpo (PSOE), Juan Bravo (PP) y José M. Figaredo (Vox) moderado por la periodista Ana Pastor. Las infraestructuras y la vivienda fueron los ejes centrales de la conversación, en la que los socialistas avanzaron que el próximo lunes se creará un comité de expertos ferroviarios que aspirará a ser «el germen de un pacto de Estado en infraestructuras», en palabras de Cuerpo. Esta comisión técnica se pretende que sirva «para crear un Libro Blanco con recomendaciones», según ha indicado Cuerpo, que tras la dimisión del anterior titular de Transportes, Óscar Puente, el pasado 3 de noviembre se ocupa de esa cartera. Al referirse a las inversiones que necesita el sistema ferroviario español, indicó que hay un acuerdo que tiene en cuenta el grado de utilización o la edad de estas vías. «Bebiendo de ese análisis técnico se ha calculado la inversión», ha señalado, al tiempo que ha reiterado que durante «los últimos 40 años se ha hecho una inversión continuada».

Fue el también vicepresidente del gobierno quien respondió en primer lugar a la pregunta inicial sobre las recientes tragedias ferroviarias de Urda y Adamuz que se saldaron con 115 víctimas. Afirmó que pretende que los ciudadanos recobren la confianza en el servicio mediante el acompañamiento a las víctimas, la asunción de responsabilidades políticas -recordó la dimisión de ministro Puente-, avanzando en la investigación de las causas y reforzando «lo necesario» en materia de seguridad con el consejo de los técnicos. En cifras, estimó en 19.000 millones de euros la inversión necesaria estimada en esta materia en cinco años. El ministro de Derechos Sociales, Bustinduy, hizo un llamamiento a que «la red ferroviaria que fue motivo de orgullo para todo un país recupere la confianza» y apuntó que se debe invertir no solo en alta velocidad, sino también en Cercanías. Planteó que los 13.000 millones de euros que, según sus cálculos, se van a destinar a las ampliaciones aeroportuarias, se destinen, además de a mantenimiento, precisamente a los trenes de Cercanías y criticó el impacto que ha tenido en la red la liberalización de la alta velocidad. «No puede ser que con los recursos públicos de todos, esas infraestructuras se pongan a disposición de empresas extranjeras que lo que vienen es hacer negocio con ellas. El ferrocarril tiene que ser un servicio público», expresó.

El popular Bravo criticó por su parte que «la falta de gestión llevó a que la marca España sea ahora el miedo de los españoles» y detalló que si Feijoo llega a la Moncloa su partido llevará a cabo una estrategia en esta línea centrada en un plan de choque con una auditoría sobre el estado de las vías o las limitaciones temporales de velocidad. «Más del 70 % de víctimas del AVE del mundo fueron en España y desde que gobierna Sánchez los descarrilamientos se multiplicaron por tres», remarcó.También ha censurado que la Ley de Movilidad Sostenible, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en diciembre del 2025, ya recogía la obligación de realizar una auditoría del estado de las vías que, según ha dicho, todavía no se ha hecho. Por último, prometió una inversión de 300.000 millones de euros en 15 años si el PP llega a gobernar.

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Figaredo, de Vox, ha sido el único que no ha comenzado con un recuerdo a las víctimas y ha comenzado su turno criticando la gestión del Gobierno, al tiempo que ha señalado que la inversión ha caído «significativamente» hasta niveles «peligrosos». Adicionalmente, alegó que a nivel nacional «los impuestos son de países nórdicos y los servicios al nivel de Pakistán».

Prórrogas del alquiler y construcción de viviendas

El segundo bloque se centró en materia de vivienda y Bustinduy incidió en la prioridad de garantizar el derecho a tener un techo, además de defender a los inquilinos y a la clase trabajadora con medidas como el decreto de vivienda aprobado esta semana que incluye las prórrogas de los contratos que terminen antes del 2029. Vinculó la aprobación del decreto de vivienda con la presión de las movilizaciones sociales y agradeció la participación en la huelga general y la implicación de los jóvenes en las protestas por el acceso a una casa. «Nosotros defendiendo a los inquilinos, a la clase trabajadora, y el Partido Popular y Vox votando a favor de los grandes propietarios y de los fondos buitre», ha reprochado.

Además, recordó que Frente Amplio propuso un impuesto a la acumulación de viviendas que, según ha detallado, gravaría a partir de la cuarta vivienda en alquiler con un 10 % del valor total del inmueble. Esta medida afectaría al 1 % de los propietarios y permitiría movilizar 1,3 millones de viviendas hacia el alquiler asequible. El titular de Derechos Sociales defendió la construcción de vivienda pública protegida a perpetuidad y cuestionó que los jóvenes puedan competir, a los actuales precios de mercado, con fondos de inversión que adquieren inmuebles sin recurrir a una hipoteca.

Cuerpo recordó que con el decreto de vivienda aprobado «en torno a dos millones de inquilinos se ahorrarán hasta 2.500 euros de alquiler con una prórroga de dos años de sus contratos» y subrayó el apoyo a los pequeños propietarios que si bajan el alquiler a sus inquilinos «verán su renta aumentada en unos 350 euros». «Propietarios e inquilinos se benefician de alquilar bien», resumió. Sostuvo en esta línea que la votación del 29 de noviembre enfrenta «dos opciones» en materia de vivienda y ha advertido de las consecuencias que tendría derogar las medidas aprobadas por el Gobierno.

Por su parte, Bravo prometió que el PP plantea construir un millón de viviendas, a la vez que atribuyó a la gestión de los socialistas el aumento de los alquileres en España en un 45 % y acusó a la izquierda de «proteger la ocupación». Matizó la alternativa del PP en tres ejes: «Construir, facilitar y proteger» y recordó que según las cifras que atribuyó al Banco de España, el déficit alcanza las 750.000 viviendas y llegará al millón en el 2028 si no cambia el ritmo de construcción. El dirigente popular defendió también cambios en la legislación del suelo, una ley contra la ocupación y medidas fiscales para facilitar el acceso a una casa. Entre ellas, mencionó una reducción del IVA del 60 %, rebajas en el impuesto de transmisiones patrimoniales y una «hucha Hogar Joven» con aportaciones anuales de hasta 2.000 euros y deducciones fiscales. En materia de alquiler, propuso prorrogar voluntariamente los contratos durante tres años mediante incentivos tanto para el propietario como para el inquilino y contrapuso esta fórmula al «intervencionismo».

En su intervención, Figaredo propuso desde Vox «liberar» vivienda con la reemigración expulsando del país a personas que cometan delitos, así como la prohibición de alquilar a inmigrantes en situación irregular. Reclamó también la desregulación, seguridad jurídica, medidas contra la ocupación y la eliminación de impuestos para la primera vivienda.

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Gasto en pensiones

Bustinduy argumentó que el sistema de pensiones español «es sostenible y está garantizado» y lanzó acusaciones sobre el ultraderechista Figaredo sobre querer privatizar las pensiones. Tanto él como el vicepresidente Cuerpo se comprometieron en varias ocasiones durante el debate a garantizar que las pensiones se revaloricen con la inflación, al igual que Bravo y Figaredo, sólo que este último dijo que ahora mismo son «insostenibles por culpa de la inmigración».

Carlos incidió en que si el PSOE gobierna durante más legislaturas, «las pensiones se revalorizarán con el IPC», pero a la vez admitió «que el gasto en el sistema necesita de revisiones periódicas para saber si hacen falta ajustes en los ingresos o en los gastos». Durante su turno de intervención, Bravo puso sobre la mesa una de las cláusulas que recogía la última reforma del sistema aprobada en el 2023. En concreto, la conocida como cláusula de salvaguarda, que es un mecanismo que vigila si el gasto en pensiones se desvío de lo acordado con la Comisión Europea y activar ajustes si el gasto crece por encima del 13,3 % del PIB. El órgano encargado de analizar ese gasto es la Autoridad Independiente de Autoridad Fiscal (AIReF) y lo hace cada tres años.

En el debate, Bravo mostró una cartulina con esta cláusula y le preguntó a Carlos Cuerpo si esto es cierto y si se pueden activar mecanismos de ajustes para garantizar el desembolso de las pensiones. Cuerpo respondió que «la ley lo que garantiza (...) es la sostenibilidad de las pensiones. Cada tres años hay que ver si estamos haciendo bien los deberes» y reiteró que la AIReF hizo un primer examen y «no vio necesidad de introducir medidas porque no se superó el gasto permitido». «La AIReF ha chequeado que se están gestionando bien las pensiones, que estamos creciendo lo suficiente como para que se pueda decir que no es necesario tomar ninguna medida gracias a que este gobierno hace los deberes», detalló.

¿Bajada de impuestos sin recortar servicios públicos?

PP y Vox han prometido durante el debate una bajada de impuestos si llegan al Gobierno, pero el PSOE y el Frente Amplio de Cuerpo y Bustinduy les han cuestionado cómo lo harán sin recortar servicios públicos. Precisamente el ministro de Economía advirtió de que esta misma semana varios expertos han llamado la atención sobre el impacto en términos de incremento de déficit público que podrían acarrear las medidas fiscales incluidas en el programa electoral del PP. «La siguiente deriva es recortar los servicios públicos. Lo hemos visto en la Comunidad de Madrid y lo hemos visto en las comunidades donde está gobernado. Sacrificios», avisó.

Frente a esto, Cuerpo defendió que la renta disponible de los hogares por habitante, teniendo en cuenta los precios, los impuestos y el crecimiento de la población, ha avanzado un 8 % desde el inicio de la escalada inflacionista del 2022, una evolución que se ha situado por encima de la de Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia. Ante estas afirmaciones, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, le ha replicado que el Ibex ha subido el doble desde que está el gobierno de Pedro Sánchez, mientras que el neto real de los salarios «ha caído al 3,8 %».

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, coincidió con Cuerpo en que la economía española lleva años creciendo por encima de los países de su entorno, pero denunció que esa riqueza está siendo «capturada» por un 1 % de la población, especialmente a través de la vivienda. Además, acusó al PP de reducir el «salario indirecto» de los trabajadores mediante el deterioro de los servicios públicos, al obligar a las familias «a pagar alternativas privadas de sanidad, educación o cuidados». El portavoz de Vox consideró «fundamental» bajar los impuestos, especialmente el IRPF en sus tramos inferiores, y se mostró convencido de que es posible hacerlo sin reducir los servicios prestados a los ciudadanos.