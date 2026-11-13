Carlos Cuerpo cesa a Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe, afín a Óscar Puente

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, antes de su comparecencia en la Comisión de Transportes del Congreso Javier Lizon | EFE

Diez días. Este es el tiempo que ha tardado Carlos Cuerpo en relevar a la cúpula del ferrocarril público. El Consejo de Ministros nombró este viernes a Inmaculada Gutiérrez Carrizo presidenta de Renfe y a Joaquim Hortalà i Vallvé presidente del ADIF. Los dos son altos funcionarios de carrera y llegan en sustitución de dos responsables procedentes de cargos políticos. Con ellos, el vicepresidente primero y ahora también ministro de Transportes cierra la etapa de Óscar Puente en las empresas ferroviarias del Estado.

El relevo se produce en el peor momento del ferrocarril español en décadas. Puente dejó el ministerio tras dos accidentes que han provocado 115 fallecidos en algo más de diez meses: el de Adamuz (Córdoba), en enero, y el de Urda (Toledo). Solo el siniestro de Urda causó 69 muertes. Tras la dimisión del ministro, el BOE encomendó a Cuerpo el despacho ordinario de los asuntos del departamento. Lejos de limitarse a una gestión de trámite, el vicepresidente ha optado por renovar la dirección de las dos empresas en su primera semana y media al frente de Transportes.

El cese más simbólico es el de Álvaro Fernández Heredia. Dirigió los autobuses de Valladolid cuando Puente era alcalde, y en marzo del 2024 regresó a Madrid cuando el ministro le nombró secretario general de Movilidad Sostenible. Un año antes, había obtenido acta de concejal en Madrid en las listas de Más Madrid, como independiente. Llegó a la presidencia de Renfe en enero del 2025 sin haber trabajado nunca en el ferrocarril: nunca había trabajado profesionalmente en el ámbito ferroviario.

Su sustituta conoce la empresa por dentro. Inmaculada Gutiérrez Carrizo dirigía hasta ahora Renfe Proyectos Internacional, la filial que hace negocio ferroviario fuera de España. Pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, ha sido vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia y consejera de la Comisión Nacional de la Competencia, y fue consejera económica y comercial de España en Estados Unidos. Su experiencia en competencia encaja con la batalla que libra hoy la operadora pública frente a los operadores privados en la alta velocidad.

Un regreso con cuentas pendientes

En la ADIF, Joaquim Hortalà releva a Luis Pedro Marco de la Peña, que había llegado desde el Gobierno vasco, donde era viceconsejero de Infraestructuras y Transportes. Marco de la Peña presentó su dimisión el 4 de noviembre, un día después de la salida de Puente. Era el cuarto presidente de la empresa en poco más de cinco años.

Hortalà es abogado del Estado desde EL 2004. Fue secretario del Consejo de la CNMC y dirigió su asesoría jurídica durante casi una década, en la que supervisó mercados regulados como el ferroviario. Después fue director jurídico del FROB y, hasta julio de 2026, secretario general de Renfe.