El cara a cara entre Sánchez y Feijoo será el 19 de noviembre

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El cara a cara entre los principales candidatos a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, tendrá lugar el próximo jueves 19 de noviembre y será moderado por la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado. El primer debate entre los dirigentes de los dos principales partidos tendrá lugar en Plató A de Madrid Content City de Secuoya Content Group, según ha informado la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual en un comunicado.

En la reunión mantenida este viernes con los representantes de PSOE y PP y el Comité de Dirección Ejecutiva de los Debates se han acordado por consenso los bloques temáticos del debate que serán, por este orden: Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la corrupción y regeneración democrática y Migración y política exterior. También se ha decidido por sorteo que sea Alberto Núñez Feijoo quien abra el debate y Pedro Sánchez quien lo cierre.

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La Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, como ya hizo en 2008, 2011, 2015, 2016 y 2019 ofrecerá una señal institucional de los debates que podrán emitir las televisiones interesadas. PSOE y PP y el Comité de Dirección Ejecutiva de los Debates están perfilando los detalles de escaleta y cobertura de los dos encuentros consensuados entre los candidatos a la presidencia del Gobierno de España ante las próximas elecciones del 29 de noviembre.