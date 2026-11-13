La campaña electoral decidirá entre continuidad o cambio en España

Pedro Sánchez y Núñez Feijoo en su primer mitín de campaña de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre

España inicia la campaña para las elecciones generales del próximo día 29. Una cita que determinará si el país mantiene un Gobierno de coalición encabezado por Pedro Sánchez y sustentado por una mayoría parlamentaria de izquierdas y nacionalistas o abre una nueva etapa con un Ejecutivo liderado por el PP y condicionado por Vox. Durante dos semanas, los partidos tratarán de movilizar a sus electorados y atraer a los indecisos.

La principal incógnita no es tanto quién quedará en primera posición como qué mayoría estará en condiciones de formar Gobierno. Los sondeos, salvo el del CIS y La Séptima, dibujan un escenario favorable a la derecha, con PP y Vox por encima de los 176 diputados. La izquierda, por el contrario, afronta dificultades para reunir los apoyos parlamentarios que permitieron a Sánchez ser investido

La disputa se desarrollará, además, con una participación que puede resultar decisiva: la movilización de los abstencionistas y el comportamiento de los indecisos condicionarán el reparto de escaños, especialmente en las circunscripciones pequeñas.

PSOE

Para Pedro Sánchez, las elecciones son un examen a sus casi ocho años al frente del Gobierno y al modelo de mayoría parlamentaria que le ha permitido gobernar pese a no ser la primera fuerza en las elecciones del 2023. El presidente tratará de movilizar al electorado progresista apelando al temor a un Gobierno de PP y Vox. La media de los sondeos le atribuye un 27 % y 110 escaños. Su principal baza es concentrar el voto de la izquierda en torno al PSOE y presentar los comicios como una elección entre la continuidad de las políticas sociales o el augurio de los recortes.

Pero Sánchez llega a la cita en una situación complicada. El desgaste acumulado durante la legislatura, las dificultades para sacar adelante iniciativas parlamentarias, los problemas de vivienda y las investigaciones judiciales relacionadas con responsables socialistas han debilitado su posición. A ello se suma el impacto del accidente ferroviario de Urda, que provocó la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes, y las consecuencias políticas de la gestión de la crisis.

Su principal dificultad es que, incluso si mejora las previsiones de los sondeos, necesitaría una combinación muy amplia de apoyos parlamentarios para continuar en el poder. La fragmentación de la izquierda y las diferencias entre sus posibles socios complican esa operación.

PP

El PP parte como favorito en la mayoría de las encuestas, salvo el CIS. Alberto Núñez Feijoo aspira a convertir el desgaste del Gobierno en una victoria que le permita regresar a la Moncloa. Su principal fortaleza es la posibilidad de reunir en torno a su candidatura el voto de los que desean un cambio. El promedio de encuestas sitúa a los populares en el 31,6 %, con 131 diputados, seis menos que los obtenidos en el 2023. Aunque sería una victoria clara, el resultado no les permitiría gobernar en solitario. La suma con Vox alcanzaría aproximadamente los 195 escaños, 19 por encima de la mayoría absoluta.

Feijoo presenta las elecciones como un examen a la gestión de Sánchez, con un discurso centrado en la regeneración institucional, la economía, la vivienda y la estabilidad política. Su principal dificultad es la relación con Vox. Una victoria sin mayoría absoluta le obligará a negociar con Abascal las condiciones de un eventual Ejecutivo. Feijoo deberá gestionar eso en la campaña sin perder votos moderados ni alimentar la imagen de que su proyecto está condicionado por la extrema derecha. También necesita evitar que una campaña centrada exclusivamente en los errores del Gobierno deje en segundo plano sus propias propuestas.

Vox

Vox aspira a consolidarse como tercera fuerza y socio imprescindible. Santiago Abascal afronta la campaña con unas expectativas superiores a las de las últimas generales. Los sondeos sitúan a Vox en el 18,9 % y le atribuyen 64 diputados, casi el doble de los 33 que logró en el 2023. Algunas encuestas elevan su estimación por encima del 20 %.

La formación tiene a su favor la capacidad de atraer el voto de protesta, capitalizar el descontento con el Gobierno y mantener una posición diferenciada respecto al PP en asuntos como la inmigración, la política territorial, la seguridad o las políticas medioambientales. También puede beneficiarse de la movilización de un electorado que considera insuficiente la oposición ejercida por los populares.

Su objetivo es aumentar su representación hasta convertirse en un socio indispensable. Esa posición le permitiría condicionar el programa y la composición del futuro Ejecutivo. La dificultad para Abascal consiste en compatibilizar ese crecimiento con la posibilidad de que una parte de sus votantes opte por concentrar el sufragio en el PP para facilitar el cambio.

Izquierda alternativa

A la izquierda del PSOE, el Frente Amplio afronta una campaña decisiva para su supervivencia política. La coalición, que reúne a formaciones procedentes de Sumar y otras organizaciones progresistas, concurre con Ada Colau como una de sus principales referencias y aspira a conservar un espacio parlamentario que permita al PSOE disponer de socios a su izquierda. El nivel de aceptación de la exalcaldesa de Barcelona fuera de Cataluña es una incógnita. Las encuestas le atribuyen entre el 6,8 % de los votos y doce diputados, aunque algunos estudios elevan esa representación hasta los quince escaños. Muy por debajo en cualquier caso de los 31 que consiguió Sumar, entonces con Podemos integrada en la plataforma. Su principal baza es recuperar a los votantes progresistas descontentos con Sánchez y movilizar a quienes consideran necesario mantener una representación diferenciada de la izquierda alternativa.

Su dificultad es doble. La falta de unidad plena con Podemos ha impedido presentar una candidatura común en todas las circunscripciones. Algo que le va a perjudicar, especialmente en las provincias que reparten pocos escaños, lo que hará que muchos de sus votos se desperdicien en los restos. Además, debe competir con un PSOE que necesita recuperar el voto situado a su izquierda y que tratará de presentarse como la única opción con posibilidades reales de frenar a PP y Vox. Podemos, que mantiene candidaturas propias, y aliada con ERC en Cataluña, aparece en los sondeos generales con una estimación del 1,8 %. La media le atribuye un único escaño, con riesgo por tanto de quedar en la irrelevancia.

Nacionalistas e independentistas

Las formaciones nacionalistas e independentistas también desempeñarán un papel relevante, aunque su capacidad de influencia dependerá del resultado de los dos grandes bloques. Tanto en Cataluña como en el País Vasco los independentistas de izquierda (ERC y EH Bildu) aparecen mejor colocados que sus rivales (Junts y PNV). En Galicia, el BNG aspira a sumar un escaño más al que ya tiene. Adelante Andalucía entraría con tres escaños. Unos y otros aspiran a mantener su capacidad de negociación. Pero el escenario que dibujan las encuestas reduce las posibilidades de que sus diputados resulten determinantes para una nueva investidura de Sánchez.

La suma de los partidos que respaldaron la investidura de Sánchez se quedaría en torno a los 148 escaños, lejos de los 176 de la mayoría absoluta.

Quince días de mítines, debates que pueden ser decisivos y movilización que puede superar la del 2023 separan a los partidos de una cita que no solo decidirá quién gana, sino también qué bloque puede gobernar. El resultado determinará si continúa el ciclo político iniciado en el 2018 o si se abre una nueva etapa con la derecha al frente del Ejecutivo.