Besteiro contrapone la fama de buen gestor de Feijoo con los «millóns dilapidados en Lugo en proxectos fracasados»

Pedro Eliseo Trigo | EFE

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado que la historia reciente de la provincia de Lugo «contradí totalmente» la «fama de bo xestor» del líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, porque en ella se hicieron «investimentos millonarios, millóns dilapidados que terminaron en proxectos industriais fracasados».

Besteiro ha hecho estas declaraciones a los medios en el Pazo de Feiras e Congresos en el primer día de campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, acompañado por la cabeza de lista socialista al Congreso, Patricia Otero, por el número uno al Senado, César Mogo, y por el concejal de Lugo y número dos al Congreso, Jorge Burgos.

Los socialistas han escogido este espacio porque allí está instalada la aceleradora del polo aeroespacial que, según ha recordado Besteiro, iba a trasladarse hace ocho años al barrio de la Residencia para dinamizarlo y que, pasado ese tiempo, «segue aquí».

«O peor é que non hai compromiso de que as empresas se manteñan, teñan a súa sede aquí en Lugo e xeren emprego aquí en Lugo», ha lamentado Besteiro que extendió la responsabilidad al número uno del PP por la provincia, Francisco Conde, por ser quien dirigía la política industrial de la Xunta en aquellos años.

El dirigente socialista se ha referido después al proyecto de Rozas para asegurar que en el 2016 se anunció que el aeródromo iba a convertir Lugo en la región más dinámica en la creación de aviones no tripulados, con una inversión de 150 millones de euros y 600 empleos, «e todo iso quedou en nada».

Tras ello, ha continuado señalando que en 2022 Conde presentó nuevos socios y que, con Airbus delante, prometió más de 280 millones y 400 empleos hasta 2026. «Airbus repregose hai dous anos e eses empregos aínda non os atopou ninguén», ha ironizado Besteiro, que ha dejado claro que él cree en Rozas y que en el aeródromo tiene futuro en buena parte porque el Estado apostó por él con INTA. Además, ha reprochado a la Xunta que prometiese industria y empleo para Lugo, que es «xusto o que non chegou».

A la lista ha sumado el plan Impulsa Lugo, que iba a ser «unha verdadeira revolución industrial» para la Galicia interior y del que ha invitado a recordar «algún tipo de iniciativa industrial». Además, se ha referido a la «macrocelulosa de Altri» que, conforme ha indicado, el Gobierno socialista «paralizou porque carecía de viabilidade económica, ambiental e social». «Iso vai formar parte tamén do currículo de Alberto Núñez Feijoo e do Partido Popular, millóns dilapidados e proxectos fracasos e errados», ha resumido.

En el acto, Jorge Bustos ha defendido que «Lugo merece outra xestión, unha xestión que aposte pola cidade», y ha sostenido que los grandes avances llegaron siempre de la mano del PSOE.

César Mogo ha cualificado de «carcasa» la política industrial de la Xunta, una materia que ha recordado que es competencia exclusiva de la comunidad autónoma. «Non é unha política industrial, é unha política de facer que fan», ha dicho sobre el balance de lo que ha llamado «o duo Feijoo-Conde».

Frente a eso, ha cifrado entre 300 y 340 millones de euros las ayudas que el Gobierno central destinó a la provincia de Lugo en este tiempo, la última de ellas el Kit Digital, aprovechando los fondos europeos y del Estado. «Fronte a unha inacción e un disimulo permanente da Xunta, o Goberno inviste, e talvez non o diga tan alto porque o que interesa son políticas eficaces e non carcasas», ha añadido.

Patricia Otero ha ligado el empleo industrial con la posibilidad de que la juventud quede en la provincia con trabajos de calidad, y ha atribuido los buenos datos de afiliación y la bajada del paro a la reforma laboral del Gobierno de España, una reforma que, ha recordado, el BNG no apoya.

Por eso, ha llamado a «aglutinar o voto progresista» alrededor del PSdeG. Según sus cuentas, los socialistas necesitan un 5 % más de los votos que tuvieron en 2023 para lograr el segundo diputado por Lugo, mientras que la otra fuerza progresista tendría que duplicare los suyos para entrar en el Congreso. «Estamos moi próximos a que Jorge estea no Congreso dos Deputados», ha afirmado para apelar abiertamente al voto útil.

Preguntada por las expectativas con las que los socialistas inician la campaña, Otero ha respondido que salen a ganar y que Lugo va a ser decisiva para que Pedro Sánchez siga siendo presidente y para seguir subiendo las pensiones y el salario mínimo interprofesional.

«PP e Vox detrás de cada conquista do benestar só ven negocio»

Además, Besteiro ha dicho que los socialistas se sienten «animados» por la calle que hace dos días reclamaba salarios dignos y que no miran para otro lado con el problema de la vivienda, del que ha responsabilizado al PP «non soamente polo que non fixo, senón polo que impediu que se puidese facer», en alusión a las trabas puestas a la Ley de vivienda y a los decretos contra los desahucios mientras seguía sin construir vivienda pública.

Además, se ha referido a las pensiones.« A dereita e la ultradereita, detrás de cada conquista do benestar, soamente ven negocio», ha sostenido para citar la educación pública y el sistema de pensiones como ejemplos del que quieren desmantelar, igual que la vivienda pública, en la que la derecha sólo ve ocasión de especular.

Así las cosas, ha pedido concentrar el voto en provincias como Lugo y Ourense, donde ha recordado que cada diputado sirve para construir un gobierno más fuerte, e ir a las urnas «con emoción, con ambición, pero tamén con cabeza». «Todo o mundo vai lembrar onde estaba o 29 de novembro e que votou», ha advertido.