Begoña Gómez durante el mitin del arranque de campaña del PSOE este jueves en Sevilla Rocío Ruz | EUROPAPRESS

«Somos autoras de nuestra propia vida. Demasiado tiempo hemos sido señora de». Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez.

Nos quieren cambiar de tren de pensamiento. Que nos olvidemos de Adamuz y Urda. Que dejemos atrás a Óscar Puente y a todas las víctimas. Para llevarnos de la mano en esta campaña por otra vía, por la de Begoña Gómez como una suerte de Evita Perón. Pedro Sánchez está desesperado y dispuesto a saltarse las líneas rojas. Recurre por sorpresa a su mujer que no es candidata para erigirla en reina del feminismo. Pero la reina del drama es Pedro Sánchez desde hace tiempo. El peronismo ha llegado a España con Begoña Perón mitineando desde un escaño de mentira en Sevilla y proclamándose hija de la transición. Si empezamos así, ¿qué no tendrán preparado para recuperar en dos semanas lo que no hicieron en ocho años? Nos toman por tontos. Begoña Perón dice que las mujeres ya no son señoras de… y justo comparece junto a su marido en el mitin con la única condición de lo que asegura negar: mujer de Pedro Sánchez.

Ganar el relato tiene un límite. No todo vale para dar espectáculo. Begoña Perón mencionó hasta a sus hijas. Y luego su marido, que es el candidato, se indigna por la mezcla explosiva que se hace de su vida personal con su labor política. Este Sánchez embalado y capaz de lo imposible asusta al miedo. La Moncloa no es la residencia del presidente del Gobierno de España: parece un domicilio social, que no socialista. Ni Aznar llegó tan lejos con la exhibición de Ana Botella. Ni Felipe con la Bodeguilla. Los besos públicos son una demostración de la flaqueza del bolchevique. Les falta que nos retransmitan aún más su vida familiar, ya los hemos visto en bicicleta de montaña, para convertir la elección de presidente en la casa de Gran Hermano. Hay situaciones que están sub iudice que no se pueden tapar con el descaro.

Hay que tener mucha cara para declararse compañera y camarada de las hijas y de las nietas de la transición justo quien va a un concierto privado en Falcon público. Pedro Sánchez está profundamente enamorado y profundamente desesperado. Los gestos extemporáneos y casi compulsivos que se le ven traducen a un hombre alterado, tal vez por leer las encuestas y ver que sus números parecen inamovibles, aunque haya sido él quien ha decidido convertir un proceso democrático en un enfrentamiento entre españoles. Cierto es que quien ríe el último, ríe más y mejor. Veremos si la famosa y bien probada resistencia de Sánchez es infinita o concluye la noche del 29N, el día que terminan los cuentos y mandan las cuentas de las urnas, la boca de la democracia. La pareja de momento va caminando de la mano en público, sonriendo, como han hecho siempre, hacia el abismo o de vuelta al fortín de La Moncloa. La aparición sorpresa de Begoña Perón solo emocionó a Patxi López.