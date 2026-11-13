Ayuso sobre Begoña Gómez: «Podría dar clases de gestión de saunas con final feliz»

Europa Press

La irrupción de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, en campaña ha sido objeto de crítica tanto por el PP como por Vox. La pasada medianoche, en el arranque del 29N, Santiago Abascal, calificó su la aparición de «vergonzosa» y acusó a Sánchez de rodearse de corrupción.

También se refirió a ella la presidenta del Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso en el acto de arranque de campaña en la capital de España, donde estuvo acompañada por Pedro Rollán, presidente del Senado, José Luis Martínez-Almeida, y la candidata al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. En su intervención, Ayuso afirmó que Begoña Gómez estaba «celosa» por la constante presencia de la presidenta y por eso ha tenido que intervenir en el mitin con el que Pedro Sánchez inicia la campaña en Sevilla poniéndose «la camiseta a la universitaria», «a hablar y dar lecciones».

«Ahora pues será candidata a rectora teniendo en cuenta que ella podrá dar clases, qué sé yo, de gestión de saunas con final feliz, todo aquello que a lo largo de su vida ha dominado tanto», dijo, a la vez que ha afirmado de que es hora de que «bailen los españoles» porque han puesto a Sánchez «en la calle».

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Asimismo, la líder madrileña volvió a cargar contra la huelga general «ilegítima e ilegal contra la oposición» para que haya «miedo al cambio», cuando el miedo es que «todo esto no cambie». «Gracias sindicalistas y gente apesebrada por recordarnos la lista de tareas que tenemos que realizar cuando Alberto Núñez Feijoo llegue al Gobierno», dijo.

Considera que el Gobierno de la nación solo tiene miedo a «cambiar sillones», en este caso, los de la Moncloa por «la prisión y los juzgados», mientras que ha señalado que Feijoo está haciendo una precampaña «sobresaliente» con «propuestas y un programa electoral que es un verdadero contrato con España».

Ayuso ha destacado que «del socialismo de sale», así como de sus «cadenas de miseria» y ha cuestionado que ser de izquierda esté «por encima de la libertad, la prosperidad y el futuro». «Ha llegado el momento del cambio y de no tener miedo», ha asegurado. Es por ello que ha insistido en que desde el PP de Madrid van a seguir reivindicado «el Estado de derecho, la justicia, la seguridad, el orden y la libertad».