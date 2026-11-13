Anticorrupción vincula al exchófer de Sánchez con tres adjudicaciones del ADIF y Carreteras por casi 36 millones

Cristian Corvillo, exchófer de Pedro Sánchez, este jueves a su llegada a la Audiencia Nacional. Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

La Fiscalía Anticorrupción sitúa a Cristian Abel Corvillo Aguilar, el exchófer de Pedro Sánchez, en una posición relevante dentro de la trama investigada en torno al exministro José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. En un escrito fechado el pasado 4 de noviembre, el fiscal Luis Pastor Motta respalda las conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y atribuye indiciariamente al que fuese chófer de Pedro Sánchez un papel de intermediario entre los tres, tanto en la canalización de fondos hacia el entorno del exministro como en las gestiones relacionadas con varias adjudicaciones públicas. El documento vincula sus actuaciones con tres contratos del ADIF y de carreteras cuyo importe conjunto asciende a 35,96 millones de euros.

El escrito, de 18 páginas, identifica indicios de posibles delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. En concreto, Anticorrupción considera que Corvillo habría mediado entre Ábalos, Koldo y Aldama, y que habría utilizado una estructura de sociedades para intervenir en operaciones económicas sin aparecer formalmente al frente de algunas de ellas. La Fiscalía respalda así las diligencias propuestas por la UCO el día anterior, aunque su escrito no constituye una resolución judicial ni acredita que todas las medidas solicitadas hayan sido autorizadas o ejecutadas.

Uno de los elementos que destaca la investigación es la relación de Corvillo con tres adjudicaciones públicas. La de mayor cuantía corresponde a las obras del AVE Madrid-Extremadura, en el tramo San Rafael-Cuarto de la Jara, adjudicadas a la UTE formada por Construcciones Sevilla Nevado y Azvi por 28,27 millones de euros, impuestos incluidos. La segunda es el contrato de conservación de la autopista AP-7 entre Cartagena y Vera, adjudicado a la UTE Aquaterra-Servicios Técnicos Napal por 7,48 millones. La tercera corresponde al servicio de limpieza del edificio del ADIF en Méndez Álvaro, adjudicado a Limpiezas Castilla de Salamanca por 211.978 euros. En conjunto, los tres procedimientos suman 35.966.581 euros. En el caso de la limpieza del edificio de Méndez Álvaro, la secuencia investigada se remonta a noviembre del 2018, poco después de que se anunciara la licitación.

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La Fiscalía recoge comunicaciones entre Corvillo y Koldo relacionadas con el contrato ferroviario, así como mensajes entre el exasesor y quien entonces presidía ADIF, Isabel Pardo de Vera. Esas conversaciones sirven para sustentar la hipótesis de que se produjeron gestiones para favorecer a la adjudicataria.

En cuanto a la conservación de la AP-7, los investigadores ponen el foco en las coincidencias temporales entre determinados encuentros, modificaciones del pliego y comunicaciones posteriores. La Fiscalía incorpora estos elementos a la línea de investigación sobre la posible influencia de Corvillo en los procedimientos. No obstante, los casi 36 millones de euros corresponden al valor de los contratos analizados, no a comisiones ilícitas acreditadas ni a cantidades que la Fiscalía considere que fueron desviadas. El escrito tampoco establece que los procedimientos estuvieran amañados, sino que expone indicios que justifican profundizar en las pesquisas.

El documento examina además movimientos de dinero relacionados con Andrea de la Torre, pareja de Ábalos. Según la Fiscalía, De la Torre recibió el 12 de febrero del 2024 una transferencia de 65.000 euros procedente de Esperança Colossal, una sociedad portuguesa que los investigadores consideran posiblemente controlada por Corvillo. La transferencia se relaciona con la adquisición de un inmueble y una plaza de garaje por un importe conjunto de 125.000 euros, una operación que se habría realizado sin necesidad de constituir una hipoteca. Anticorrupción sostiene que Corvillo habría hecho llegar fondos al entorno del exministro a través de una sociedad portuguesa formalmente vinculada a una tercera persona.

Otra de las operaciones bajo sospecha afecta al propio exchófer del actual presidente. La UCO investiga la compra de una vivienda en Córdoba conocida como la Casa de Celia Cruz, cuyo valor se sitúa en 399.900 euros. Los agentes sospechan que el inmueble pudo constituir una contraprestación en especie por la colaboración del empresario con la trama. La operación se vincula con fondos procedentes de sociedades portuguesas relacionadas con Aldama, aunque el escrito recoge pagos documentados por 245.498 euros sin que conste acreditado el desembolso íntegro del precio.

La investigación también analiza el lenguaje utilizado en las comunicaciones entre los implicados. En particular, los agentes interpretan las expresiones «fotocopias» y «bolígrafos» como referencias codificadas al dinero en efectivo. Según Anticorrupción, Corvillo habría facilitado entregas de fondos procedentes de Aldama a Ábalos, especialmente en un momento en el que la relación entre el exministro y el empresario se estaba deteriorando.

Gestión de Ábalos

El escrito incluye asimismo mensajes entre Aldama y Corvillo relativos a una gestión de Ábalos ante la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto, para facilitar la nacionalidad española a un cardiólogo estadounidense. La Fiscalía señala que aparecen también comunicaciones entre Ábalos y Maroto sobre este asunto, aunque no concluye en este documento que esa gestión constituyera una actuación delictiva.

Anticorrupción describe, por último, un entramado de sociedades y posibles colaboradores en torno a Corvillo. Entre las personas que señala como posibles intervinientes en actividades económicas relacionadas con el investigado figuran su hermano, Rubén Jonás Corvillo; Santiago Barrera Gallardo; Jorge Pérez Marqués, y Rafael Bascón Berrios. La Fiscalía considera que determinadas sociedades habrían permitido al empresario desarrollar operaciones económicas sin figurar formalmente como su responsable.

A partir de estos indicios, el fiscal respalda las medidas de investigación planteadas por la UCO. Entre ellas figuran el registro de seis inmuebles vinculados a Corvillo, sus sociedades, Ábalos y Andrea de la Torre, además de requerimientos de documentación sobre las tres adjudicaciones públicas, la investigación de cuentas bancarias y el bloqueo de determinados inmuebles. La Fiscalía justifica la necesidad de estas diligencias al considerar que se han agotado las líneas de investigación policial disponibles y que no cabrían otras vías menos gravosas para los derechos fundamentales. La autorización y ejecución de las medidas, en todo caso, corresponde a la autoridad judicial.

La promesa de Koldo al exchófer de Sánchez al poco de llegar al poder: «Te voy a solucionar la vida»

La promesa llegó apenas seis meses después de que Pedro Sánchez conquistara la Moncloa. «Te voy a solucionar la vida». Era el 12 de diciembre del 2018. Koldo García, asesor del flamante ministro de Fomento, José Luis Ábalos, transmitía su entusiasmo a Cristian Abel Corvillo Aguilar, un antiguo conductor del líder socialista, quien además había sido una figura clave en Andalucía durante las primarias del 2017 en las que Sánchez recuperó el poder de Ferraz.

Aquella noche, el futuro parecía pertenecerles. No en vano, ambos había apostado por el caballo perdedor tras la caída en desgracia de Sánchez en octubre del 2016. Y ahora, tras la vuelta de este a la secretaría general del PSOE y la llegada a la Presidencia del Gobierno en junio del 2018, tanto Koldo como Corvillo esperaban su recompensa en forma de dinero rápido. Era el premio al clan del Peugeot, el de los fieles que acompañaron a Sánchez en la travesía del desierto: Corvillo, Koldo, Ábalos y Santos Cerdán.

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«Me vas a comer a besos», insistió Koldo. «Hoy me han dado una alegría de cojones». Y remató su particular celebración con otra frase: «Vas a flipar». La euforia tenía un contexto. Aquella misma jornada, Koldo se había reunido con Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta del ADIF. El organismo ferroviario acababa de anunciar un aplazamiento en los plazos de una licitación de alta velocidad. Estaba en juego un contrato de 28,27 millones de euros que siete meses después acabaría adjudicado a una unión de empresas formada por Azvi y Construcciones Sevilla Nevado.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha reconstruido aquella secuencia mediante los teléfonos intervenidos a los principales implicados, sospecha que Corvillo utilizó su acceso privilegiado al asesor de Ábalos para favorecer a determinadas constructoras. Obviamente, a cambio de mordidas. Las coincidencias temporales, los encuentros y los mensajes forman parte de los indicios que investigan los agentes.

No había transcurrido ni medio año desde la moción de censura que llevó a Sánchez al Gobierno y el entorno de algunos de sus más estrechos colaboradores ya aparecía involucrado en gestiones empresariales sobre adjudicaciones millonarias. El caso Koldo, que terminaría estallando en febrero del 2024, hundía algunas de sus raíces en los primeros meses del Ejecutivo socialista.

En el anonimato

Y ahí estaba Corvillo, según atestiguan los informes que la UCO acaba de entregar al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, instructor del caso Koldo. Durante años, el nombre de Cristian Corvillo ha permanecido prácticamente invisible detrás de los protagonistas de uno de los mayores escándalos de corrupción de la democracia española. Su detención, el pasado 5 de noviembre y los documentos de la Guardia Civil adjuntados en las ultimas horas a la causa dan ahora una dimensión mucho mayor de aquel personaje hasta entonces relegado a la periferia de las investigaciones.

Corvillo en estos nuevos atestados aparece como un hombre con agenda propia, contactos políticos, intereses empresariales y una singular capacidad para desenvolverse entre José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. Los agentes de la unidad que dirige el coronel Antonio Balas le atribuyen un papel que abarca desde las gestiones sobre contratos públicos hasta la presunta circulación de dinero hacia el entorno del exministro.