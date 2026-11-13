Ana Pontón: «En Galiza o BNG é a alternativa este 29N ante a política antisocial do PP»
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Olalla Rodil, diputada del parlamento de Galicia en Lugo, responde a la petición de sacrificio de Feijóo: «Vou defender no Congreso o dereito da xente a ter unha vida digna», además, el partido de Pontón propone regular por ley el precio de productos básicos de alimentación y fijar un tope para los carburantes13 nov 2026 . Actualizado a las 17:23 h.
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reivindicó en Lugo a su partido como la alternativa en Galicia a la «política antisocial do PP» y realizó un llamamiento para concentrar todo el voto de la gente que quiere «políticas que defendan unha vida digna». Pontón recordó que «as receitas do PP son ben coñecidas en Galiza», donde en los años que Feijóo fue presidente de la Xunta «o que fixo foi favorecer a especulación coa vivenda, deteriorar os servizos públicos e non tomar nin unha soa medida para axudar á xente que máis o necesitaba mentres aplicaba beneficios fiscais para os máis ricos e apretaba as pensións máis baixas».
En este sentido, la politóloga recordó que el complemento autonómico de las pensiones no contributivas «estivo conxelado durante anos» durante la etapa de Feijóo al frente de la Xunta, destacando que «segue conxelado» ahora con Alfonso Rueda en la Presidencia. «Polo tanto, a política antisocial do Partido Popular xa a coñecemos e a alternativa en Galiza para freala é o BNG», afirmó Pontón en un acto electoral junto a la cabeza de lista al Congreso por Lugo, Olalla Rodil, para presentar las propuestas del BNG ante «a suba dos prezos de cara ás eleccións xerais do 29N».
La líder nacionalista hizo un llamamiento a concentrar en el BNG «todo o voto inconformista e da xente que quere políticas que defendan unha vida digna», desde su convencimineto de que el Bloque va a «dar a sorpresa» en unas elecciones en las que, según el partido, se están «disputando escanos en todas e cada unha das circunscricións galegas».
«Nós o que lle pedimos a toda a xente que quere que Galiza gañe peso político, que quere que este País se faga valer, que quere unha vida digna e que está decepcionada ante estes anos dun Goberno que estivo a medio gas, que non quede na casa, que teñen unha alternativa diferente que é a que representa o BNG porque estamos ao lado da xente, defendendo este País e defendendo a vida das persoas», proclamó Rodil.
Pontón se mostró convencida de que el partido «vai superar todas as enquisas nestas eleccións» y avanzó que «vai ir a por todas coa máxima ilusión». «Estou convencida ademais de que Olalla Rodil será unha voz moi poderosa que vai irromper no Congreso para darlle voz a Lugo, aos galegos e ás galegas e para deixar claro que hai unha forma diferente de facer e entender a política», recalcó.
La política alegó también que poner solución a los problemas de renta de las personas es «a principal preocupación neste País, xa que os seus salarios e as súas pensións non dan», por lo que reclamó «medidas decididas» como las que, según el partido, el BNG impulsará desde el Congreso. Medidas entre las que se encuentran la regulación por ley de los precios de los productos básicos de alimentación, el establecimiento de un tope en los precios de los carburantes y de los alquileres y que Galicia se beneficie de su riqueza energética con una tarifa eléctrica más barata.
La líder nacionalista recordó que «Galiza encabeza a subida do IPC, cuns alugueiros disparados, os alimentos polas nubes e facturas enerxéticas que cada día se fan máis costa arriba para a maioría social, o que evidencia a perda de poder adquisitivo dos galegos e das galegas». Pontón insistió en que «baixo ningún concepto podemos dar por normal e é que un salario non che permita chegar a fin de mes», y negó a continuación que se pueda normalizar que «miles de mozos e mozas que non se poidan independizar por que non poden acceder a unha vivenda a un prezo asumible ou que as pensións estean por debaixo do Salario Mínimo Interprofesional».
Por eso, la politóloga reafirma el compromiso del BNG para impulsar medidas «que axuden á maioría social nun momento no que o que máis preocupa a todas as persoas no seu día a día é como cadrar as contas para chegar a fin de mes», explicando que miles de personas que el día 15 «non teñen salario na súa conta». «O Goberno ten que ser valente e tomar medidas decididas e ese será o impulso que lle poda dar o BNG desde o Congreso», concluyó.
Por su parte, Olalla Rodil recalcó que «chegar a fin de mes é unha das principais preocupacións que ten a cidadanía, máis se cabe en Lugo, que ten un dos salarios máis baixos do Estado e as segundas pensións máis baixas de Galiza, por baixo mesmo dos 1.000 euros no caso da agraria ou das pensións de viuvez». En esta línea, criticó también que la primera medida que pedirá al PP en la precampaña fue «sacrificios á cidadanía» de Lugo. «E eu pregúntome que sacrificios, que máis sacrificios lle pide á xente desta provincia que a duras penas pode pagar o alugueiro, encher a neveira, pagar as facturas e intentar, a xente máis nova, poder aforrar», cuestionó.
«A xente de Lugo non ten que sacrificarse, ten que ter unha vida digna e con dereitos e iso é o que imos defender desde o BNG a partir do 29 de novembro no Congreso», proclamó. Frente a ese PP que pide sacrificios, Rodil pidió a la gente que confíe en el BNG: «Imos a darlle a esta cidade e a esta provincia unha voz forte, peso político en Madrid para defender o máis importante, que é ter dereito a unha vida digna», afirmó, para concluir incidiendo en el compromiso del Bloque con «facilitar a aos cidadáns de Lugo que lleguen a fin de mes con tranquilidade» y, en el caso de los pensionistas, llevar una vida «con calma e sen medo a eses sacrificios que pide o Partido Popular».