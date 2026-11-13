Abascal concede una entrevista a Angel Gaitán tras el sonado plantón al youtuber Jordi Wild

Abascal, en La revuelta de RTVE

El presidente de Vox, Santiago Abascal, lleva días en el centro de la polémica tras la entrevista concedida a David Broncano en La Revuelta, en la que impuso su propio público, y la cancelación de la conversación concertada con el youtuber Jordi Wild. Tras su intervención en TVE, Vox emitió un comunicado en el que anunciaban que su presidente aceptaría exclusivamente solo entrevistas que permitan disponer y usar respuestas al partido, suspendiendo todas las grabaciones previstas en las que «no se asegure el derecho y autonomía plena» de la formación. En cambio, este viernes Abascal ha aparecido en un vídeo con Ángel Gaitán, un rostro televisivo conocido como el mecánico más popular de España y con millones de seguidores en TikTok, una plataforma donde es habitual que también difunda bulos. Desde Toledo ambos informaron que realizaron una entrevista de la que serán emitidos fragmentos en las próximas horas e íntegramente en Youtube el próximo lunes. «¿Qué te ha parecido la entrevista? Pues has estado un poco «cabroncano», pero una entrevista muy agradable en la que sobre todo he podido explicarme, lo agradezco muchísimo», dijeron ambos a la cámara. Gaitán añadió que dejó hablar más al líder de Vox que a sí mismo y confirmó que se publicará la entrevista íntegra «sin cortes porque no es TVE», en alusión a las críticas de Abascal con lo emitido de su conversación con Broncano en la cadena pública.

«Muchas gracias por la oportunidad y espero que os guste», concretó Abascal, antes de pronunciar ambos un enérgico «viva España siempre». Vox mantiene esta controvertida postura después de que RTVE y la productora El Terrat se hayan negado a publicar los 40 minutos suprimidos de la entrevista del lunes al candidato en el programa La revuelta. Abascal especificó esta semana que no acudirá a ningún formato que «pretenda tener el control en exclusiva de las respuestas y que se reserve de cualquier modo el derecho a editar imagen y contenido, hacer cortes y publicaciones que quiera, publicar el contenido total o parcialmente, sin que Vox tenga al menos el mismo y recíproco derecho respecto a la imagen y el contenido».

Asimismo, el líder ultraderechista se ha reafirmado en varias ocasiones en su decisión de no acudir a la entrevista del youtuber Jordi Wild, en la que sí han participado los principales candidatos a las elecciones del 29 de noviembre como Feijoo, Pedro Sánchez o Ada Colau. A la vez, ha acusado a la izquierda de tener «miedo» y preguntado sobre la polémica que ha generado su ausencia en Jordi Wild, el candidato de Vox sentenció que no se arrepiente de no haber participado.

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«No me arrepiento de ninguna decisión», dijo, mientras insistió en que las palabras de Vox y de sus candidatos «no van a ser cedidas en exclusiva nunca». «Le agradezco la intención, pero nuestra decisión era firme y era muy pensada», ha añadido sobre la invitación del creador de contenido.