Las cifras del 29N: 1,6 millones de jóvenes votarán por primera vez estas elecciones

Un hombre introduce la papeleta electoral en la urna e las elecciones del 23 de julio del 2023. CESAR QUIAN

Las elecciones generales del 29 de noviembre contarán con 1.261.924 electores más que los comicios de julio del 2023. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el censo asciende a 38.728.356 personas, de las que 2.769.645 viven en el extranjero. De los votantes residentes en España, 1.261.924 podrán votar por primera vez en unas generales al haber cumplido 18 años desde la anterior convocatoria, lo que representa el 4,5 % del electorado residente en el país.

En Galicia, 2.734.381 personas están llamadas a las urnas, son 45.849 más que en la anterior cita. Por provincias, A Coruña encabeza el censo autonómico con 1.106.690 inscritos (+21.058), seguida por Pontevedra con 926.408 (+16.995), Ourense con 360.252 (+4.481) y Lugo con 341.031 (+3.315). Asimismo, destaca el peso de la diáspora. El 18,89 % del electorado autonómico vive en el exterior (516.669 personas inscritas en el CERA), consolidando a Galicia como la comunidad con mayor censo exterior, por delante de Madrid (498.874).