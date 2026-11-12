Vota y opina: arranca la campaña electoral, ¿tienes decidido tu voto?
REDACCIÓN
ESPAÑA
La campaña electoral que ahora comienza durará hasta el próximo 27 de noviembre. Con ella, empiezan dos semanas decisivas antes de la jornada de reflexión que dará paso a la apertura de las urnas12 nov 2026 . Actualizado a las 19:41 h.
La campaña electoral durará 15 días, hasta el próximo 27 de noviembre. Aunque PSOE, PP, Vox, Frente Amplio, BNG y el resto de partidos que concurren a estas elecciones llevan ya semanas con distintos actos de precampaña, es en este momento cuando dan comienzo las dos semanas decisivas antes de las elecciones generales. ¿Tienes tu voto ya decidido o crees que lo podrás cambiar antes del 29N?
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