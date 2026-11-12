Vota y opina: arranca la campaña electoral, ¿tienes decidido tu voto?

Una mujer deposita su voto en una urna en unas elecciones generales en España. CESAR QUIAN

La campaña electoral durará 15 días, hasta el próximo 27 de noviembre. Aunque PSOE, PP, Vox, Frente Amplio, BNG y el resto de partidos que concurren a estas elecciones llevan ya semanas con distintos actos de precampaña, es en este momento cuando dan comienzo las dos semanas decisivas antes de las elecciones generales. ¿Tienes tu voto ya decidido o crees que lo podrás cambiar antes del 29N?

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