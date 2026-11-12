Varias maletas sospechosas movilizan a expertos en explosivos de las Fuerzas de Seguridad en distintos puntos de España

Un agente del Tedax, al fondo, con la maleta detonada por seguridad tras un aviso de bomba en la Avenida de la Constitución de Sevilla Rocío Ruz | EUROPA PRESS

Alarma por la presencia de varias maletas sospechosas que han provocado la movilización de expertos en explosivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en distintos puntos de España.

La Avenida de la Constitución de Sevilla ha quedado reabierta este jueves, 12 de octubre, tras ser acordonada por la Policía Nacional debido al hallazgo de una mochila sospechosa en la parada del Archivo de Indias del Metrocentro de la ciudad, cuya peligrosidad por el riesgo de explosivos ha quedado descartada tras una detonación controlada.

Esta explosión ha sido llevada a cabo por los agentes de la unidad de Tédax, técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos, y de acuerdo con el protocolo aplicado en estos casos, tal y como han confirmado fuentes del operativo a Europa Press.

El dispositivo de la Policía Nacional ha contado con un amplio despliegue policial desde primera hora de la presente jornada, cuando se recibía una alerta por estos hechos.

Centro de Salud desalojado en Málaga

El hallazgo de una maleta abandonada en las inmediaciones del centro de salud de San Pedro Alcántara, Marbella, ha obligado a las Fuerzas de Seguridad a desalojar de manera preventiva el recinto sanitario y a desplegar un amplio dispositivo de seguridad en la zona.

Tras recibir el aviso sobre la presencia del equipaje sospechoso en el entorno del ambulatorio, la Policía Nacional ha activado de inmediato el protocolo establecido para este tipo de incidencias. Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de seguridad ciudadana, que han procedido a acordonar el perímetro y restringir el tránsito peatonal y rodado en los alrededores para garantizar la seguridad de los vecinos.

Asimismo, se ha requerido la intervención de las unidades especializadas de los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX) y de guías caninos, que se han encargado de inspeccionar la maleta y de descartar cualquier tipo de riesgo. De forma paralela, y como medida de precaución mientras se desarrollaban estas labores de comprobación, los agentes han ordenado el desalojo completo del centro de salud, evacuando tanto al personal sanitario como a los usuarios y pacientes que se encontraban en su interior. Una vez comprobado que se trataba de una falsa alarma, la Policía Nacional ha autorizado la apertura del centro de salud.

Este despliegue policial en San Pedro Alcántara se produce apenas unos días después de un episodio prácticamente idéntico vivido en la capital malagueña. Este mismo lunes la aparición de otra maleta abandonada en pleno centro de Málaga ya encendió todas las alarmas, obligando también a movilizar a los efectivos policiales y a acordonar el entorno hasta verificar el contenido del bulto.

Más avisos en Madrid

Además la Guardia Civil se ha desplegado este jueves en las inmediaciones de un colegio en Arganda del Rey (Comunidad de Madrid) después de recibir un aviso por la presencia de una mochila sospechosa en la zona, un suceso similar al ocurrido cerca de una gasolinera en Galapagar, donde finalmente el objeto sospechoso no entrañó peligro.

La Benemérita y la Policía Local de Arganda del Rey han cortado de forma preventiva la circulación en la avenida de los Derechos Humanos tras localizar una mochila sospechosa en unos contenedores, según ha informado en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press la dirección del colegio Malvar, situado en la zona.

En ese texto, la dirección del colegio traslada un mensaje de tranquilidad a las familias e incide en que se trata de un procedimiento preventivo y de precaución destinado a realizar las comprobaciones necesarias y garantizar la seguridad. De hecho, por el momento no se considera necesario evacuar el centro ni tampoco de los edificios residenciales de la zona.

Ahora se está a la espera de que técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos (Tédax) de la Guardia Civil se trasladen al lugar para realizar las comprobaciones oportunas previstas en este tipo de situaciones. En la zona se han desplegado Bomberos de la Comunidad de Madrid y sanitarios del Summa 112.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Galapagar ha informado de un incidente similar ocurrido en una gasolinera en la calle Colmenarejo, donde apareció una mochila que despertó las sospechas de un trabajador de la estación de servicio y alertó a la Guardia Civil. Siguiendo el protocolo establecido para este tipo de situaciones, se dio aviso a los Tédax y se procedió a acordonar preventivamente la zona. Sin embargo, tras realizar las comprobaciones oportunas, los especialistas confirmaron que el objeto no entrañaba peligro, según han señalado fuentes de la Guardia Civil.

Desde el Ayuntamiento han aclarado que en ningún momento se produjo un «aviso de bomba», sino que fue la localización de un objeto sospechoso. La actuación se desarrolló «siguiendo los protocolos de seguridad previstos para garantizar la protección de todos los ciudadanos».

Estas nuevas incidencias con mochilas sospechosos se suman a las ocurridas en la víspera en la plaza de España de Madrid, donde por la mañana se detonó de forma controlada una maleta de viaje; y en Guadarrama, donde por la noche se hizo lo propio con una mochila que despertó las sospechas de vecinas y fuerzas de seguridad.