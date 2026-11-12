La UCO revela que Sánchez se reunió a solas con su exchófer imputado para hablar de Ábalos antes de estallar el «caso Koldo»

Fotografía del presidente del PSOE Pedro Sánchez (izquierda) con el dirigente socialista cordobés Cristian Abel Corvillo Aguilar (derecha). COLPISA

El PSOE negó que Cristian Abel Corvillo Aguilar hubiera sido chófer de Pedro Sánchez. Es más, el partido básicamente afirmó poco menos que el presidente sí sabía quién era. Pero lo cierto es que el dirigente socialista cordobés, detenido el pasado 5 de noviembre acusado de haber amañado concursos públicos por valor de 36 millones de euros, tenía acceso directo al presidente. Es más, esta nueva pieza principal del «caso Koldo» tenía «una interlocución directa» con Sánchez. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en su último informe sobre la trama corrupta remitido a la Audiencia Nacional, revela que incluso el jefe del Ejecutivo mantuvo con él una reunión privada de 35 minutos en Córdoba para hablar, entre otros asuntos, de José Luis Ábalos.

El encuentro tuvo lugar el 20 de abril del 2023, casi dos años después de que Ábalos abandonara el Ministerio de Transportes, pero todavía diez meses antes de que el «caso Koldo» estallara en febrero del 2024 con la detención del exasesor del exministro. Los investigadores han reconstruido la cita a partir de los mensajes que Corvillo intercambió con Víctor de Aldama, el comisionista de la trama, antes y después de entrevistarse con el jefe del Ejecutivo.

Se da la circunstancia que las fechas que señala el imputado en sus mensajes efectivamente coinciden con una visita oficial de Pedro Sánchez a Córdoba el 20 de abril del 2023. Acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, el presidente acudió a la presentación de la futura Base Logística del Ejército de Tierra en esa capital. La jornada también incluyó un acto de precampaña del PSOE en Córdoba ante las elecciones municipales del 28 de mayo.

La Guardia Civil considera que estas conversaciones resultan «reveladoras» del grado de vinculación de Corvillo con el PSOE. En su informe 168/2026, fechado el 3 de noviembre, los agentes destacan expresamente su «interlocución directa» con Pedro Sánchez y su conocimiento de los asuntos relacionados con Ábalos. La víspera del encuentro, el 19 de abril de 2023, Corvillo comunicó a Aldama que había conseguido una cita privada con el presidente. Y señaló a la persona que, según su relato, había facilitado el contacto: Óscar López, entonces director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. «Mañana viene el presidente a Córdoba y tengo reunión privada con el me ha llamado Óscar López», escribió al empresario en un largo mensaje de WhatsApp recuperado por los investigadores.

Entorno de Presidencia

La UCO identifica expresamente a ese Óscar López como el entonces máximo responsable del Gabinete de Sánchez. La referencia adquiere relevancia porque sitúa la preparación del encuentro en el entorno inmediato de la Presidencia y refleja la facilidad de Corvillo para acceder a sus interlocutores. En aquella misma conversación, el hoy imputado también trasladó a Aldama distintas gestiones empresariales. Habló de una finca, un edificio destinado a apartamentos turísticos, una empresa de basuras y una almazara. Asimismo, mencionó otras reuniones pendientes con personas de su entorno.

Al día siguiente, 20 de abril, Corvillo volvió a escribir al comisionista. Esta vez para comunicarle el resultado de la entrevista con Sánchez. Su primera valoración fue entusiasta: «Con el presidente de lujo lujo». Inmediatamente después precisó el principal asunto político abordado durante el encuentro: «Conversación lógicamente para hablar del jefe... en fin todo perfecto». «Con el presidente de lujo lujo», comunicó Corvillo a Aldama tras el encuentro en Córdoba.

La Guardia Civil explica que «el jefe» era la expresión utilizada para referirse a José Luis Ábalos. A partir de esta secuencia, los agentes sostienen que la reunión «habría tenido lugar con Pedro Sánchez, sin la presencia de terceras personas» y que se prolongó durante aproximadamente 35 minutos. La conversación contiene además referencias especialmente significativas a lo que Corvillo asegura que le transmitió el presidente sobre la salida de Ábalos del Gobierno. «Que si con el tema del jefe se precipitó», escribió a Aldama en uno de los mensajes posteriores al encuentro. Y añadió inmediatamente: «Me ha dado a entender que lo engañaron».

Ambas afirmaciones proceden del relato que Corvillo trasladó al comisionista. Los investigadores incorporan literalmente los mensajes. La UCO sostiene que ambos hablaron durante aproximadamente 35 minutos «sin la presencia de terceras personas» La charla también tuvo, según Corvillo, un componente personal. En otro de sus mensajes, el dirigente socialista aseguró que Sánchez había estado «hablándome de mi mujer».

El intercambio resulta particularmente expresivo del grado de confianza que Corvillo decía haber alcanzado con el presidente. Tras conocer que la reunión había salido tan bien, Aldama le preguntó: «Y bien entonces ?». «Demasiado bien para mi gusto», respondió Corvillo. El dirigente cordobés también aludió a una cuestión personal relacionada con una celebración de cumpleaños: «De la tarta que le hizo en su cumple... en fin, yo que sé, todo es raro». La insistencia de Aldama llevó a Corvillo a precisar nuevamente con quién había mantenido aquella conversación. Ante una petición de aclaración del empresario, respondió: «Pedro Sánchez».

En otro mensaje, Corvillo reiteró que había estado unos 35 minutos a solas con el presidente y explicó que Óscar López lo había llamado para comprobar si podía estar un rato con él. Esta segunda referencia refuerza la versión que había ofrecido la víspera sobre la preparación de la cita. El contenido de los mensajes contrasta con el esfuerzo del Gobierno y del PSOE por desmentir, tras la detención de Corvillo, que hubiera trabajado como conductor de Sánchez. Ambas instituciones negaron esa condición, aunque dejaron abierta la posibilidad de que hubiera conducido ocasionalmente algún vehículo durante actos políticos.

Tráfico de influencias y blanqueo

Corvillo fue detenido el 5 de noviembre en Córdoba, en una operación ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dentro de la investigación de las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos. Las pesquisas también abarcan posibles delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Los agentes sospechan que Corvillo aprovechó sus relaciones con Koldo García, entonces asesor del ministro de Transportes, para intentar influir en adjudicaciones convocadas por organismos dependientes del departamento. Entre ellos, Adif y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre.

Los investigadores destacan, además, que la relación entre Corvillo y Ábalos continuó después de la salida del exministro del Gobierno. En diciembre del 2022, las conversaciones muestran que Corvillo había ofrecido un perro a Ábalos. Uno de los mensajes reenviados decía: «Cristian, ahora Andrea está que quiere el perro. Cuando sería y donde?». La UCO considera este episodio un elemento adicional para acreditar la cercanía personal entre ambos, una relación que también aparece reflejada en los contactos posteriores sobre la búsqueda de financiación para la vivienda que Andrea de la Torre adquirió en Madrid.

Una vivienda como pago

La UCO de la Guardia Civil señaló que Corvillo habría disfrutado de una vivienda en Córdoba como pago por su actividad para la supuesta trama investigada en el caso Koldo.

Así consta en un informe al que tuvo Europa Press, en el que los investigadores recogen una serie de indicios «que apuntan a que la puesta a disposición de una vivienda a favor de Corvillo podría constituir una contraprestación en especie vinculada a su participación en las actividades» en favor de la presunta red criminal investigada.

Los investigadores recogen una conversación en noviembre del 2022 entre Corvillo y Aldama, el empresario y conseguidor del caso Koldo, en el que el primero le habría pedido «la ayuda de Claudio», en alusión a Claudio Rivas, dueño de la empresa Villafuel y socio de Aldama, para adquirir la mencionada vivienda, cuyo precio de compra se fijó en 399.900 euros, según la UCO.