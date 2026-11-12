La UCO acude al Tribunal de Cuentas a reclamar expedientes sobre donaciones al PSOE ante las «discrepancias» encontradas

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en una imagen de archivo en la sede del PSOE RODRIGO JIMÉNEZ / EFE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado este jueves en la sede del Tribunal de Cuentas por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno para reclamar documentación para profundizar en la investigación sobre las donaciones recibidas por el PSOE y las posibles irregularidades en la financiación del partido.

Las nuevas diligencias se centran en las aportaciones económicas que habría recibido Ferraz para financiar campañas electorales. Los investigadores tratan de esclarecer el origen y destino de esos fondos y determinar si existen discrepancias entre las cantidades declaradas por la formación y la documentación que obra en poder del Tribunal de Cuentas.

El organismo fiscalizador ya había remitido a la Audiencia Nacional información sobre las cuentas socialistas. En concreto, entregó en un sobre cerrado un dispositivo de memoria con la relación nominal de los donantes del PSOE durante la última década, después de que el magistrado reclamara esos datos para avanzar en las pesquisas.

La UCO está cotejando esa documentación con la contabilidad facilitada directamente por Ferraz, incluidos los justificantes de los pagos en metálico. El objetivo es reconstruir los movimientos económicos y comprobar la correspondencia entre las donaciones, los registros contables y los desembolsos realizados por el partido.

La investigación, bajo secreto desde octubre del 2025, arrancó a raíz de las anomalías que los agentes detectaron al examinar los pagos en efectivo efectuados por el PSOE al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García. Desde entonces, las pesquisas se han ampliado a otros aspectos de la financiación socialista.

Entre las operaciones sometidas a examen figuran las donaciones recibidas por la candidatura de Pedro Sánchez durante las primarias socialistas del 2017, las aportaciones realizadas por militantes y cargos públicos y las donaciones en especie que recibió el PSOE.

Los investigadores también prestan atención a varios inmuebles incorporados al patrimonio del partido durante el ejercicio del 2019, situados en las provincias de Burgos y Vizcaya, dentro del análisis de las aportaciones patrimoniales recibidas por la formación.