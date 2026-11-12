El PP recupera el lapsus «Anotop At» de Feijoo para «farmear aura» en su campaña

Las redes están inundando la campaña con memes de todo tipo, pero, a diferencia de lo que pudiera haber ocurrido en otros comicios, la inteligencia artificial está tomando un papel protagonista de cara al 29N. Ahora, el PP la ha utilizado a su favor, con una nueva foto de perfil en su cuenta de TikTok. En esta, aparece el líder de los populares, Alberto Núñez Feijoo, junto al trofeo de la NBA, imitando a una imagen de uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia, Kobe Bryant.

Muchos internautas, especialmente de la red social X, comparten vídeos hechos con IA en los que el presidente del PP aparece endiosado —con cara de «gigachad»—, pero después de que el presidente de Vox, Santiago Abascal, dejara plantado a Jordi Wild en su pódcast floreció una nueva vertiente de estos memes: el alter ego rapero de Feijoo, Anatop AT. Este alias o apodo, es heredero de un lapsus que tuvo el presidente popular en el Congreso de los Diputados el pasado 26 de noviembre del 2025.

Aprovechando el ruido que estaba haciendo la serie Anatomía de un instante y con intención de atacar al Gobierno por los casos de corrupción que le rodean, Feijoo quiso hacer un paralelismo que no le quedó tan bien como esperaba: «Se va a rodar algún día una serie de televisión sobre sus años de presidente y se titulará... Anotop... At».

Este tropiezo, que no puedo arreglar por que se le acabó el tiempo de la intervención, lo han empleado varios políticos para mofarse de él, entre ellos Óscar Puente, quien en más de una ocasión aprovechó el lapsus para dirigirse a su adversario político como Anotop. Pero ahora las juventudes populares lo emplean para que su mensaje llegue lo más lejos posible.

Desde el pasado martes, muchos han usado la inteligencia artificial para convertir a Feijoo en Cristiano Ronaldo en la celebración de su última Champions League con el Real Madrid, en entrevistas con tatuajes y cadenas de oro en el cuello o caminando por una alfombra roja; pero la que más está funcionando es la del rapero Anuel AA.