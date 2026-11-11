El PP cuestiona una huelga «electoral» y la izquierda se queja de la represión policial

Piquetes y agentes de la Policía Nacional, este miércoles en el centro comercial As Termas, en Lugo. PABLO FERNÁNDEZ

El PP y Vox tacharon la jornada de huelga de ayer de «preventiva» y de «circo general», mientras el Gobierno respaldó a quienes reivindicaron el derecho a una vivienda digna e IU censuró las cargas policiales contra piquetes. La polémica del día estalló después de que Génova publicara en sus redes sociales una imagen de sindicalistas comiendo una mariscada.

PP

Imagen de sindicalistas comiendo gambas y cigalas. «Se acerca un momento crítico de la huelga... el aperitivo», señaló con sorna el PP en un mensaje en su cuenta oficial de X, acompañado de una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecen sindicalistas de CC.OO. y UGT con unas bandejas repletas de gambas y cigalas. El secretario general del partido, Miguel Tellado, apuntó que «los sindicatos han decidido despertar de la siesta después de ocho años sin salir a la calle; han decidido salir de esa hibernación y durante esta jornada han celebrado una huelga, que yo diría que estamos ante una huelga preventiva» contra lo que consideró «el próximo Gobierno de España». Además, el vicesecretario de educación e igualdad del PP, Jaime de los Santos, destacó que los sindicatos «llevaban 12 años sin convocar una huelga general», y afirmó que son «apéndices del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez».

PSOE

«Vais a estar cuatro años más comiendo oposición». Los socialistas reprocharon a Génova la imagen publicada en X: «Este país y sus trabajadores se os quedan grandes. El 29N frenaremos esto. Vais a estar cuatro años más comiendo oposición». También la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, mostró su apoyo al paro y defendió a los sindicatos frente a los «desprecios y ataques» de PP y Vox. «Ayuso llama ‘basura' a los sindicatos. Abascal dice que una huelga ‘no debería ser legal'. Tellado los acusa de llevar ocho años de siesta. Y el PP los ridiculiza con montajes comiendo gambas», se lamentó. «Hoy, más que nunca, estamos con la gente. Con quienes ven cómo suben los alquileres y las hipotecas, con los jóvenes que no pueden independizarse y con las familias que no llegan a fin de mes. Con quienes defienden el derecho a una vivienda digna frente a los fondos especulativos que la han convertido en un negocio», señaló la andaluza.

Vox

Abascal: «Sánchez envía a sus sindicatos mafiosos». El líder de Vox, Santiago Abascal, se hizo eco de imágenes que muestran violencia en piquetes y se preguntó, en un mensaje publicado en redes sociales, «cómo no llamar dictador» al presidente del Gobierno «si en vez de proteger a los trabajadores y comerciantes les envía a sus sindicatos mafiosos, con sus piquetes y sus matones». «España no tiene por qué seguir aguantando a esta mafia violenta», remató. El secretario general de la formación ultraderechista, Ignacio Garriga, calificó la huelga de «circo general», y acusó al Ejecutivo de utilizar a «sus milicias» de CC.OO. y UGT como «altavoces», a los «que les ha multiplicado por cuatro las subvenciones» en los últimos años.

Sumar

Díaz muestra su «respeto y apoyo» a los convocantes. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, trasladó su «respeto y apoyo» a los sindicatos y trabajadores que participaron en la convocatoria. «Es intolerable que un partido que aspira a gobernar España se burle de un derecho fundamental de la Constitución», escribió en la red social Bluesky para criticar la imagen compartida por el PP. La fundadora de Sumar recordó que la huelga dio a los españoles la jornada de ocho horas, las vacaciones pagadas y los derechos de las mujeres.

Izquierda Unida

Critica el «exceso de violencia». La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, criticó la actuación policial. «Apalear y gasear a piquetes no violentos es inadmisible. Y bajo un gobierno progresista, mucho más», escribió en Bluesky. El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, censuró que Interior siga «sin controlar a los cuerpos de seguridad» y rechazó el «exceso de violencia».