Podemos arremete contra el PSOE y el Frente Amplio por la «brutalidad policial» en la huelga general

La líder de Podemos, Ione Belarra, interviene en la reunión de la Diputación Permanente del Congreso J.J.Guillen | EFE

La secretaria general y portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha cargado contra el PSOE y el Frente Amplio por «haber permitido la brutalidad policial» durante la huelga general de este miércoles, en la que miles de personas salieron a las calles para protestar contra la pérdida de poder adquisitivo y exigir mejoras en el acceso a la vivienda. También ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre quien, además, ha asegurado que «nunca» debió asumir el cargo «a la luz de su trayectoria». «Tiene que asumir su responsabilidad», ha sentenciado la dirigente morada.

La cercanía de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ha elevado el tono en la sesión de la Diputación Permanente del Congreso celebrada este jueves para la votación de los decretos de vivienda. Aunque durante el primer debate sobre estas medidas, celebrado hace más de un mes, antes de que se produjera el adelanto electoral, el tono ya fue duro —los rumores sobre la convocatoria de comicios ya sobrevolaban entonces el ambiente—, la tensión ha aumentado ahora, en un intento de las distintas formaciones por marcar distancias entre ellas.

Es el caso de Podemos, que durante aquella primera votación ya mostró firmeza en su discurso y puso sobre la mesa diversas críticas, aunque la mayor parte de ellas se dirigieron al PSOE, socio mayoritario del Gobierno. Sin embargo, en un intento por diferenciarse de la otra alternativa a la izquierda de los socialistas, el Frente Amplio —antes Sumar—, los morados han endurecido ahora sus críticas hacia ambas formaciones. «Los responsables de esta brutalidad son el Gobierno, el PSOE y el Frente Amplio», ha asegurado Belarra justo después de denunciar que la actuación policial, que dejó decenas de heridos, tenía como objetivo «impedir el derecho a la huelga».

Desde el Frente Amplio, Tesh Sidi ha respondido a las críticas de los morados durante la sesión, aunque de una manera más indirecta. Sin mencionar a quién iban dirigidas sus palabras. «En esta cámara hay quienes quieren tener más protagonismo que aquellos que salieron a la calle ayer», ha asegurado, antes de pasar a dirigir sus ataques a la derecha, PP, Vox y Junts, por votar en contra de los decretos de vivienda.

«Vimos costillas rotas, porrazos a personas indefensas y el uso de gas pimienta». Son algunas de las actuaciones que los morados han denunciado nada más comenzar su intervención en la sesión de la Diputación Permanente. «Eso es abuso policial», ha criticado Belarra, que ha dedicado después tan solo unos minutos a cuestionar que las medidas de vivienda que se someten a examen este jueves no estén impidiendo «que se eche a la gente de sus casas». En este sentido, ha vuelto a cargar contra el Gobierno por no haber conseguido «prohibir todos los desahucios», que, según ha defendido, es «lo que dejaron claro ayer las calles». «La gente esperaba un poco más de un Gobierno que se autodenomina progresista y que no se mandase a la policía a dar palos», ha concluido.

La dirigente de Podemos ha ido más allá y ha solicitado amparo a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tras asegurar que fue «testigo y víctima de episodios de hostigamiento policial» durante la jornada de huelga. En un escrito dirigido a la presidenta de la Cámara, Belarra denuncia «cargas y agresiones injustificadas» contra «manifestantes pacíficos» que ejercían su «derecho fundamental a la huelga» y asegura que, en su condición de diputada, sufrió la «obstaculización permanente» de la policía, que llegó a identificarla de forma «arbitraria» y «sin justificación».

Belarra apela en su escrito al papel de Armengol como «garante» del «ejercicio de derechos fundamentales por parte de la ciudadanía» frente a la «intromisión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad». La petición de amparo se suma a las declaraciones de la candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, quien este miércoles también exigió la dimisión de Marlaska y reclamó al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que la deje fuera de las listas electorales de su partido. «Se pasan todo el día diciendo que va a venir la extrema derecha a quitarnos derechos, y cuando la gente sale a defender sus derechos le llenan de palos», criticó Montero.

Frente a estas críticas, el Ministerio del Interior ha anunciado la apertura de investigaciones específicas sobre las distintas incidencias registradas durante la jornada de huelga, por orden de Grande-Marlaska. Estas pesquisas se llevarán a cabo al margen de la inspección interna a la que la Policía Nacional somete sus actuaciones para evaluar su adecuación a la normativa vigente. Además, el ministro ha ordenado que, en lo sucesivo, no se utilice gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestaciones.