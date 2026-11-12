Page no asistirá al mitin de Sánchez en Albacete para asistir al Comité de las Regiones
ESPAÑA
El presidente de Castilla-La Mancha acudirá también a una reunión de la Unesco en París13 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, participará la próxima semana en el Comité de las Regiones en Bruselas y previamente también mantendrá una reunión de la Unesco en París, con lo que no estará en el mitin de Pedro Sánchez en Albacete el próximo martes.
Fuentes del Ejecutivo regional han dicho a Efe que esta próxima semana el presidente autonómico tiene una reunión de la Unesco en París el lunes y de allí viaja a Bruselas para participar, martes y miércoles, en la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité Europeo de las Regiones, donde se abordará la Política Agraria Común (PAC), entre otros asuntos. Así, el presidente castellanomanchego no estará en el mitín que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dará el próximo día 17 de noviembre en Albacete.