Óscar Puente reaparece en el Congreso tras su dimisión

Foto de archivo de Óscar Puente en el parlamento. Juan Barbosa | REUTERS

Óscar Puente ha reaparecido en el Congreso de los Diputados nueve días después de su dimisión como ministro de Transportes y de renunciar a liderar las listas electorales por Valladolid tras el siniestro ferroviario en Urda. El exministro es suplente en la Diputación Permanente, pero, como ha detallado a las puertas de la Cámara Baja, donde se ha personado para realizar un chequeo médico, no dejará su acta de diputado «para los días que quedan».

En su primera intervención pública desde el 3 de noviembre, fecha de su comparecencia en la Diputación Permanente para informar de las causas del accidente de Urda en la que, además, anunció a los medios su cese, Puente se ha reafirmado en «no dejar al partido con una persona menos a 20 días de acabar», en referencia a su función en el órgano que sustituye al Congreso hasta que se forme un nuevo Gobierno.

A un día de comenzar la campaña electoral, el extitular de la cartera de Transportes ha defendido que apoyará la candidatura socialista liderada por Pedro Sánchez, quien intentó disuadirle de su dimisión por Whatsapp mientras este comparecía ante la provisional Cámara Baja, «desde su rinconcito». En la misma línea, Puente se ha servido de la comunicación con el presidente del Gobierno en el que discutían su cese para concluir su reaparición señalando a la oposición, que «siempre piensa mal y casi nunca acierta».