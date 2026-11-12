Marlaska ordena investigar la actuación policial durante la huelga general

La Policía intervino durante la manifestación en Madrid J.M. García | EFE

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha encargado a la Dirección General de la Policía la apertura de investigaciones sobre las «distintas incidencias» en la actuación policial durante la jornada de huelga general de este miércoles y ha ordenado que los agentes ya no usen gas lacrimógeno en manifestaciones. Estas investigaciones específicas se realizarán con independencia de la propia inspección interna a la que la Policía Nacional somete toda sus actuaciones para evaluar su adecuación a las normas vigentes, informa el Ministerio del Interior.

La huelga general ha dejado un balance de al menos 75 detenidos y 1.044 incidencias en toda España. La jornada ha terminado con disturbios tras las manifestaciones de la tarde en Barcelona y Madrid, así como críticas de sindicatos y partidos de izquierda por las cargas policiales contra los piquetes. Por parte de Policía Nacional y Guardia Civil se han realizado al menos 39 detenciones, según datos del Ministerio del Interior hasta las 20.00 horas: 15 en Madrid, once en Andalucía y siete en la Comunitat Valenciana. También ha habido dos detenidos en Zamora y uno en Navarra, Valladolid, La Rioja y A Coruña.

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Además, los Mossos d'Esquadra han informado de 18 detenidos tras finalizar la manifestación convocada por los sindicatos por la tarde en Barcelona, cuando grupos de personas han roto escaparates de tiendas del paseo de Gràcia, quemado contenedores y lanzado pirotecnia contra los agentes. Previamente, la policía catalana arrestó a una persona la pasada madrugada por la quema de contenedores y a otra más por atentado contra agentes de la autoridad.

En el caso del País Vasco, la Ertzaintza ha detenido a 16 personas en diversos incidentes de orden público. Además, la Ertzaintza ha abierto diligencias como investigados a tres hombres en Errenteria y más de 200 personas han sido identificadas en varias actuaciones, según los datos de la policía vasca hasta las 21.00 horas. Siete agentes han resultado heridos por el lanzamiento de objetos y agresiones físicas.

1/11 Disturbios en Barcelona. Alejandro García | EFE 2/11 Disturbios en Barcelona. Albert Gea | REUTERS 3/11 Disturbios en Barcelona. Bruna Casas | REUTERS 4/11 Disturbios en Barcelona. Quique García | EFE 5/11 Disturbios en Barcelona. Albert Gea | REUTERS 6/11 Disturbios en Barcelona. Bruna Casas | REUTERS 7/11 Disturbios en Barcelona. Bruna Casas | REUTERS 8/11 Disturbios en Barcelona. Albert Gea | REUTERS 9/11 Disturbios en Madrid. Matias Chiofalo | EUROPAPRESS 10/11 Disturbios en Madrid. Matias Chiofalo | EUROPAPRESS 11/11 Disturbios en Madrid. Matias Chiofalo | EUROPAPRESS Disturbios en Madrid y Barcelona y enfrentamientos con la policía al término de la manifestación multitudinaria por la huelga general La Voz

Valencia y Madrid han sido otros de los puntos con mayor tensión entre policías y manifestantes. Los antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial (UIP) se han desplegado en zonas como la Gran Vía, en el centro de la capital, donde algunos comercios han cerrado en previsión de posibles altercados. La protesta en este punto de la capital se ha saldado con dos detenidos por atentado a agente de la autoridad por la mañana, así como otros cuatro por disturbios en la zona de Plaza de España tras la manifestación a última hora de la tarde. Otras detenciones se han realizado por la quema de contenedores y pintadas, como ha ocurrido en Málaga con cuatro arrestados, o por un presunto delito de atentado a agente de la autoridad, con un detenido en La Rioja.

La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior dictó una instrucción para que las direcciones generales de la Policía Nacional y la Guardia Civil planificaran los dispositivos necesarios que permita las protestas en el marco de la huelga general, pero impidiendo barricadas o «piquetes que utilicen la violencia». En concreto, Interior había ordenado que se garantizara la seguridad en infraestructuras críticas, así como en polígonos industriales, mercados centrales de abastecimiento o pequeños establecimientos comerciales.

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Presión de los socios del Gobierno

La coalición Frente Amplio ha exigido al presidente del Gobierno el cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la actuación «desmedida y desproporcionada» de la Policía Nacional durante la jornada de la huelga general de este miércoles. En una entrevista en Cadena Ser, el candidato de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, ha señalado que «no tiene mucho sentido ya apelar al ministro» a que dé explicaciones por esas cargas policiales y que «cuanto más tiempo sostenga el PSOE a Marlaska, más transferencia de la responsabilidad se le hace al presidente del Gobierno». Delgado sostiene que hasta el electorado socialista «se siente incómodo» con estas actuaciones porque «no es ni la primera vez, ni la segunda, ni la tercera» que la Policía carga «duramente» contra los manifestantes en protestas de índole progresista.

El dirigente de Más Madrid ha censurado que el Gobierno «tienda la mano» a la ciudadanía para movilizarse por sus derechos y, cuando marcha en las calles, haga «cargas policiales salvajes». En concreto, ha puesto el acento en el «problema» que, a su juicio, existe con los policías antidisturbios. El ministro de Cultura , Ernest Urtasun, también ha pedido una «investigación a fondo» de las cargas policiales contra sindicalistas y que le toca a Interior aclarar esas «cargas absolutamente desproporcionadas e injustificadas». En declaraciones a TVE, Urtasun ha afirmado además que la violencia que se pudo ver en la calle son actos llevados a cabo por pequeños «grupúsculos» que, a su juicio, «nada tienen que ver con la manifestación».

En la misma línea, la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero, ha exigido, en primer lugar, explicaciones a Marlaska por la «sobreactuación policial» contra los manifestantes y, en segundo, que dimita. «Hasta donde sabemos, la actuación (policial) ha sido colectiva» y, por tanto, «esto requiere muchas explicaciones y probablemente la asunción de responsabilidades políticas», ha insistido Barbero, quien ha apuntado que, aunque sea socio del Gobierno, Sumar no se siente identificado con estas posiciones.

De su lado, el portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, Enrique Santiago, ha tachado de «absolutamente inaceptable» el «abusivo y excesivo» uso de la fuerza que ha hecho la Policía en «demasiados lugares», lo que, a su juicio, exige una depuración de responsabilidades. «Vamos a pedir sanciones internas pero también responsabilidades políticas porque es evidente que hay que controlar la penetración de descontrolados en las instituciones del Estado», ha dicho.

El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, también ha denunciado por «desproporcionada» la actuación policial durante la jornada de huelga general y ha pedido que quienes utilizaron la fuerza «hoy no se levanten siendo policías» y que el ministro del Interior presente su dimisión. «Si no puede controlar a la Policía, es evidente que no puede ser ministro», ha indicado.

La secretaria general y portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha cargado contra el PSOE y el Frente Amplio por «haber permitido la brutalidad policial» durante la huelga general de este miércoles, en la que miles de personas salieron a las calles para protestar contra la pérdida de poder adquisitivo y exigir mejoras en el acceso a la vivienda. También ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre quien, además, ha asegurado que «nunca» debió asumir el cargo «a la luz de su trayectoria». «Tiene que asumir su responsabilidad», ha sentenciado la dirigente morada. «Vimos costillas rotas, porrazos a personas indefensas y el uso de gas pimienta». Son algunas de las actuaciones que los morados han denunciado nada más comenzar su intervención en la sesión de la Diputación Permanente. «Eso es abuso policial», ha criticado Belarra, que ha dedicado después tan solo unos minutos a cuestionar que las medidas de vivienda que se someten a examen este jueves no estén impidiendo «que se eche a la gente de sus casas»

Al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se le ha preguntado si también cree que Marlaska debería irse, si bien se ha limitado a poner en valor lo expresado por Emilio Delgado, quien sí la ha exigido directamente.

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El Gobierno descarta el cese de Marlaska

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha descartado el cese del ministro del Interior, si bien ha admitido que hubo imágenes de actuaciones de la Policía que no le han «gustado». Bolaños ha señalado que serán los mandos policiales los «responsables» de determinar «si ha habido un uso desproporcionado de la fuerza en algún elemento» durante las marchas por la huelga general y ha descargado de responsabilidad a Marlaska después de que distintas fuerzas políticas, como Frente Amplio o Podemos, exigieran el cese del ministro del Interior.

En este mismo sentido se ha pronunciado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, quien ha asegurado que el Ejecutivo no va a permanecer «impasible» tras las cargas policiales que tuvieron lugar ayer durante las manifestaciones con motivo de la huelga general. «Este es un Gobierno que no permanece impasible ante unas imágenes indudablemente que desagradan y que no me gustan», ha dicho Saiz en una entrevista en RTVE. Preguntada por los motivos por los que varios agentes de la Policía Nacional actuaron ayer sin el número de identificación visible, Saiz ha dicho que se trata de «cuestiones operativas» que desconoce. «Por eso la importancia de que se lleve a cabo una investigación».

Elma Saiz ha condenado la violencia, que «no tiene cabida de ninguna manera», y se ha referido también a la violencia verbal ejercida por cargos del PP y Vox con «importantes insultos» a los sindicatos, a los que llamaron «mafia sindical», «basura sindical» o «apesebrados». «Exijo respeto a los sindicatos porque ayer vimos, no solamente en redes sociales, sino también en declaraciones públicas, unos calificativos que califico como violencia verbal contra los sindicatos», ha subrayado.