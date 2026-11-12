Lula viaja a España para relanzar a la izquierda

Luiz Inacio Lula da Silva, ganador de las elecciones en Brasil Amanda Perobelli | REUTERS

El último referente de la izquierda brasileña será el fichaje estrella de Pedro Sánchez para intentar relanzar su campaña electoral y dejar atrás las consecuencias del accidente ferroviario de Urda —con 69 víctimas mortales— y las últimas revelaciones de la UCO, con las dudas sobre los donantes y los donativos del PSOE. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, viajará la próxima semana a España para apoyar al jefe del Gobierno y líder del PSOE, en la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. Lula es, junto con la mexicana Claudia Sheinbaum, el gran referente de la izquierda latinoamericana.

Fuentes del Gobierno informaron de que Lula parará en España el próximo lunes, 16 de noviembre, de regreso de su participación en la cumbre del clima COP31 de Antalya (Turquía) y mantendrá un encuentro en el Palacio de la Moncloa con el propio Sánchez.

Pero además de ese encuentro institucional, está previsto que le apoye en la campaña electoral para el 29N. No será un mitin, como deseaban los estrategas socialistas, pero la foto servirá para compensar en parte su ausencia de la Cumbre Iberoamericana de la pasada semana en Madrid. Entonces el brasileño adujo cansancio y acabó por deslucir por completo la cita.

Pese a aquel plantón, en Ferraz, el espejo del líder brasileño es uno de los preferidos. Muchos recuerdan que su condena por corrupción —por la extraña compra de un tríplex en Guarujá (Sao Paulo)— fue un claro ejemplo de lawfare, como el que, creen, sufre Sánchez con las acusaciones a su mujer, Begoña Gómez, y la condena a su hermano David. Además, el PSOE ha reclutado a su principal activo en redes, André Janones, para intentar movilizar a su militancia y revertir las previsiones de todas las encuestas —excepto las de José Félix Tezanos e Iván Redondo— en el tramo final de la campaña.