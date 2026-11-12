La jueza Tardón imputa al exdelegado del Gobierno en Ceuta por su supuesta pasividad ante el asalto masivo

El exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano Marcos Moreno | EUROPA PRESS

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha imputado al exdelegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano por su actuación durante el asalto masivo a la ciudad autónoma de los días 30 y 31 de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron la frontera desde Marruecos. La decisión sitúa bajo investigación penal a quien era el máximo representante del Ejecutivo central en Ceuta durante aquella crisis.

La imputación llega después de meses de pesquisas sobre los avisos que recibieron las autoridades españolas antes de la avalancha, las medidas adoptadas para contenerla y las decisiones que pudieron contribuir al desbordamiento del dispositivo fronterizo. El principal foco de las investigaciones sobre Pérez Triano está en las advertencias que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) transmitió a su gabinete el día anterior al asalto y que el entonces delegado aseguró desconocer.

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Aquella noche, a las 21.34 horas, Sanz mantuvo además una conversación telefónica de once minutos con un agente del CNI sobre la situación fronteriza y los riesgos de una entrada multitudinaria.

La controversia estalló cuando, tras la desclasificación de las comunicaciones, Pérez Triano negó haber tenido conocimiento personal de aquella advertencia. Su propio jefe de gabinete, que presentó su dimisión en septiembre, sostuvo públicamente lo contrario.

«La información de mensajería escrita que se transmitió por el CNI el día 29 de julio fue transmitida por mi persona al propio delegado ese mismo día», afirmó Sanz en la carta con la que explicó su salida.

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Pérez Triano, por su parte, cuestionó reiteradamente que aquellas comunicaciones constituyeran una advertencia de inteligencia relevante. «Por supuesto que no es una alerta», aseguró en una entrevista radiofónica. También sostuvo que «ese mensaje no aporta absolutamente nada nuevo» y que «nadie fue capaz de prever lo que ocurrió».

La investigación judicial trata de reconstruir precisamente esa cadena de comunicaciones. En un auto del 16 de octubre, Tardón ordenó recabar actas, correos electrónicos y documentación de las reuniones mantenidas los días 27, 28 y 30 de julio para determinar qué autoridades conocían el peligro y qué decisiones adoptaron.

La magistrada justificó esas diligencias por la necesidad de establecer «qué información existía antes de los hechos, qué autoridades tuvieron conocimiento de la misma, cuáles fueron las decisiones adoptadas en cada nivel institucional y cuál fue la respuesta operativa desplegada». La actuación del exdelegado ya había sido objeto de una investigación abierta en Ceuta a raíz de denuncias y querellas. La Fiscalía de Área solicitó que aquellas diligencias fueran remitidas a la Audiencia Nacional para investigar su conducta, sus instrucciones, la organización de los dispositivos de seguridad y las posibles omisiones en la respuesta a la crisis.

La causa de la Audiencia Nacional, abierta por posibles delitos contra la paz e independencia del Estado, también examina la eventual organización de las entradas desde territorio marroquí y la actuación de las autoridades del país vecino.

En paralelo, el Ministerio del Interior ha defendido ante la instructora que las informaciones recibidas antes del 30 de julio permitían anticipar un incremento de la presión migratoria, pero no una avalancha capaz de desbordar el dispositivo de seguridad.

La jueza también ha tomado declaración como testigos al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a miembros de su Gobierno y a mandos policiales para reconstruir las advertencias previas y la actuación de las fuerzas de seguridad durante aquellas jornadas.